2原因「川習沒談台灣」　美前官員：對台有利

▲會談結束後，美國總統川普、中國國家主席習近平握手。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山會晤，雙方未提及台灣相關議題。美前官員分析，可能是美方不願討論，或中方認為川普在台灣問題上不會妥協。無論原因為何，這都被解讀為對台灣有利的信號。

川習會歷時約1小時40分鐘，為川普重返白宮後的首個亞洲行重點。會後，川普表示雙方未觸及台灣問題。白宮國安會前中國事務主任韋德寧（Dennis Wilder）受訪時表示，這反映出美方可能已提前告知北京不希望討論此事，或中方出於不願激化矛盾的考量，避免提及台灣議題。他認為，這兩種可能性都彰顯台灣在此情勢下受益。

美中貿易和科技議題被認為是此次會議的主要焦點。前美國外交官唐偉康（Kurt Tong）指出，會談議程緊湊，台灣問題或因時間不足未被提及。他提到，北京通常會藉此重申立場，但此次似乎未展現急迫性，顯示美中在台灣問題上暫無加壓意圖，進一步反映出雙方關係的新動向。

另一方面，川普外交風格曾引發外界擔憂台灣可能成為談判籌碼，但分析指出，川普在東亞同盟架構上展現強硬態度，包括與日本、韓國加強軍事合作，這對台灣防衛具有正面作用。韋德寧認為，美國「以實力換和平」的策略，或能持續保障台灣利益，也讓華府立場更具穩定性。