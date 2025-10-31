李多慧「郭泓志放火啦」蝦皮兌現承諾　爆炸頭入鏡滿滿諧音哏

記者葉國吏／綜合報導

南韓人氣啦啦隊女神李多慧，日前蝦皮承諾要邀請她合作雙11活動，蝦皮真的兌現了。30日上線最新廣告，李多慧跟前旅美投手、不死鳥郭泓志一起入鏡，廣告中滿滿諧音哏，還把「郭泓志放火」哏也帶入，另許多網友直呼超有創意。

▲蝦皮購物最新廣告滿滿諧音哏。（圖／翻攝YouTube／蝦皮購物，下同）

蝦皮「11.11最強購物節」30日釋出最新廣告，邀請了前投手郭泓志與李多慧共同參與拍攝。影片中，李多慧化身救護員，還挑戰夜市棒球九宮格攤商角色，與郭泓志展現幽默互動。她自稱「老娘」，並以名字諧音玩梗，廣告標語更結合創意，推出「生活難免有意外，隔日到貨『都會』在」的巧妙橋段。

廣告中郭泓志投出「不死鳥」火球，結果把李多慧的攤位燒了，李多慧大喊「放火啦」，另許多球迷會心一笑。另外，李多慧在廣告中不計形象的用爆炸頭入鏡，也是創意滿滿。網友看完都說「不死鳥多慧，真的太有梗了！」、「超可愛的老闆娘」「廣告中的諧音設計非常巧妙」。

東森購物網雙11活動「愛瘋週年慶」開跑，暖身期間累積滿額享11%回饋，包含7%東森幣及最高1,111元現金券，再送限量保溫提袋。接著11/5～11/11進入正式檔期，最大亮點是祭出超狂抽獎活動，天天送出iPhone 17與MacBook M1，買越多、中獎機率越高；雙11當天，全站回饋最高可達21%，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數，想把回饋率衝到頂，可把訂單集中在這一天完成結帳。

商品折扣也下殺到底，東森購物網推出「瘋殺雙11」主題專區，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等，精選商品挑戰市場最低價，像是Apple AirPods Pro2只要$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元，Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，加碼政府退稅與滿額贈烤盤，還有多款必敗單品以$1,111、$111或買一送一等超甜價登場，以及超過10款東森雙11限定、獨家品項，省錢不能錯過。

▼東森購物雙11「愛瘋週年慶」登場，限時7天天天送出iPhone 17與MacBook，優惠火力全開！圖／東森購物提供）