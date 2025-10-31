　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

李多慧「郭泓志放火啦」蝦皮兌現承諾　爆炸頭入鏡滿滿諧音哏

記者葉國吏／綜合報導　

南韓人氣啦啦隊女神李多慧，日前蝦皮承諾要邀請她合作雙11活動，蝦皮真的兌現了。30日上線最新廣告，李多慧跟前旅美投手、不死鳥郭泓志一起入鏡，廣告中滿滿諧音哏，還把「郭泓志放火」哏也帶入，另許多網友直呼超有創意。

▲▼蝦皮購物最新廣告滿滿諧音哏。（圖／翻攝YouTube／蝦皮購物）

▲蝦皮購物最新廣告滿滿諧音哏。（圖／翻攝YouTube／蝦皮購物，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

蝦皮「11.11最強購物節」30日釋出最新廣告，邀請了前投手郭泓志與李多慧共同參與拍攝。影片中，李多慧化身救護員，還挑戰夜市棒球九宮格攤商角色，與郭泓志展現幽默互動。她自稱「老娘」，並以名字諧音玩梗，廣告標語更結合創意，推出「生活難免有意外，隔日到貨『都會』在」的巧妙橋段。

▲▼蝦皮購物最新廣告滿滿諧音哏。（圖／翻攝YouTube／蝦皮購物）

廣告中郭泓志投出「不死鳥」火球，結果把李多慧的攤位燒了，李多慧大喊「放火啦」，另許多球迷會心一笑。另外，李多慧在廣告中不計形象的用爆炸頭入鏡，也是創意滿滿。網友看完都說「不死鳥多慧，真的太有梗了！」、「超可愛的老闆娘」「廣告中的諧音設計非常巧妙」。

▲▼蝦皮購物最新廣告滿滿諧音哏。（圖／翻攝YouTube／蝦皮購物）

東森購物網雙11活動「愛瘋週年慶」開跑，暖身期間累積滿額享11%回饋，包含7%東森幣及最高1,111元現金券，再送限量保溫提袋。接著11/5～11/11進入正式檔期，最大亮點是祭出超狂抽獎活動，天天送出iPhone 17與MacBook M1，買越多、中獎機率越高；雙11當天，全站回饋最高可達21%，包括10%東森幣無上限＋樂透金加碼11%，還可透過LINE購物再拿6% LINE POINTS點數，想把回饋率衝到頂，可把訂單集中在這一天完成結帳。

▲▼蝦皮購物最新廣告滿滿諧音哏。（圖／翻攝YouTube／蝦皮購物）

商品折扣也下殺到底，東森購物網推出「瘋殺雙11」主題專區，涵蓋美妝、保健、美食、旅遊票券等，精選商品挑戰市場最低價，像是Apple AirPods Pro2只要$5,888、Dyson人氣吸塵器免萬元，Panasonic 10人份電子鍋、威技除濕機、國際牌微波爐等家電好物狂降至$3,111起，加碼政府退稅與滿額贈烤盤，還有多款必敗單品以$1,111、$111或買一送一等超甜價登場，以及超過10款東森雙11限定、獨家品項，省錢不能錯過。

▼東森購物雙11「愛瘋週年慶」登場，限時7天天天送出iPhone 17與MacBook，優惠火力全開！圖／東森購物提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」
川普讓步求合作　外媒：各環節都敗給習近平
普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車
黃仁勳兒坦言：幫老爸工作「有時辛苦」　提醒年輕人一定要學AI
美乳女神「上空透視照」曝光　百萬人朝聖
淡水今晨3鐵皮屋惡火　黑煙沖天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

公審「王粿戀」構成誹謗罪？　律師曝風險：給自己找麻煩

被錢砸醒！　今發「6津貼」近10萬入帳

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

「誰不想當王子老婆」　HOOK舊片出土被封預言家

李多慧「郭泓志放火啦」蝦皮兌現承諾　爆炸頭入鏡滿滿諧音哏

范姜彥豐見「粿粿妊娠紋」2人都哭了　結果很烏龍

日球星約「AV女優」招數曝光！　七瀨愛麗絲點頭揭原因

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

護理女神傳「馬來西亞失聯多日」過世　AV女優發文悼念

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

薔薔談和王子0互動「我超邊緣」　 聊出軌「大尺度發言」嚇壞全場

把握今好天氣！　下波「雨變強擴大」時間曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

中山隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹為萬聖節拍片取景

騎士見「隧道有鬼」嚇崩！恐怖黑影照瘋傳　監視器拍到3個人

公審「王粿戀」構成誹謗罪？　律師曝風險：給自己找麻煩

被錢砸醒！　今發「6津貼」近10萬入帳

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲：幾天後就有消息

「誰不想當王子老婆」　HOOK舊片出土被封預言家

李多慧「郭泓志放火啦」蝦皮兌現承諾　爆炸頭入鏡滿滿諧音哏

范姜彥豐見「粿粿妊娠紋」2人都哭了　結果很烏龍

日球星約「AV女優」招數曝光！　七瀨愛麗絲點頭揭原因

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

護理女神傳「馬來西亞失聯多日」過世　AV女優發文悼念

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

鴻海最新電動車「現身日本東京移動展」！車頭掛夏普標預計2027上市

羅伯斯繞壘挑戰爆笑「仆街」！滿身紅土逗笑全隊

輸入「萬聖節」就有驚喜！LINE小夥伴陪你一起Trick or Treat

疑犬隻闖入國道…嘉義水上段「2汽車追撞」！釀1傷送醫救治

特殊需求者潔牙競賽　嘉義縣推動口腔健康大作戰

衝進樹林找愛犬「人狗都迷路」　內埔警出奇招Line定位助脫困

無法接受正國會挺林岱樺！　溫朗東宣布「退出派系、退出選舉」

大埔鄉公所秘書陳正益代理鄉長　全力推動地方建設及民生服務

快訊／台積電漲20元至1520平天價　台股開低翻紅漲逾150點

曾2度來台追颱風　「傳奇追風人」追梅麗莎消失48小時

【泰格與雪兒】規矩男

生活熱門新聞

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

護理女神過世　網傳「馬來西亞失聯多日」

王子偷吃粿粿「娶她的機率有多高？」　PTT答案一面倒

入秋以來最大降溫！　北台灣3地「下探18度」

Toyz還在輸出！手搖推「小王秘蜜粿果綠」開鞭

這波較強涼一周　北台入秋首現1字頭

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

普發1萬開放登記！11月新制懶人包　高鐵取消彈性乘車

「王粿不倫」還有一對沒爆　天后闆妹再發聲

網笑稱范姜彥豐江宏傑組CP　本尊親回

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

更多熱門

相關新聞

姚元浩免當兵原因曝光腳掌離開身體

姚元浩免當兵原因曝光腳掌離開身體

《嗨！營業中》第六季今天舉行記者會，包括姚元浩與莎莎、鬼鬼都到場，姚元浩也被問到當年為何沒有當兵的理由，他則表示：「大13歲時去山上跳水，結果把腳掌跳斷，自己還撿起來送醫，當兵前體檢，醫官也跟我說，這麼嚴重的傷，應該就是驗退了。」

周渝民開雜貨車！一聽叫賣廣播…澎湖居民誤會了

周渝民開雜貨車！一聽叫賣廣播…澎湖居民誤會了

李多慧夢幻合體「國民妹妹」互動超暖！

李多慧夢幻合體「國民妹妹」互動超暖！

Hyundai百萬內進口電動車11／6發表

Hyundai百萬內進口電動車11／6發表

李多慧獲封「最具價值啦啦隊」！

李多慧獲封「最具價值啦啦隊」！

關鍵字：

李多慧郭泓志

讀者迴響

熱門新聞

粿粿爆早住進王子家！范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情

王子不倫粿粿　天后闆妹：那群還有一對沒爆

知名肉圓店出現一堆警察　老闆遭上銬

王子粿粿「8段調情對話」完整曝光！1年半前早開始

粿粿傳住進王子家！　閨密簡廷芮遭網點名「留言區置板凳」至今神隱

王子人設崩塌！製作人B2真實反應曝

台灣超辣「護理女神」驚傳國外過世！

護理女神31歲驟逝！　昔自爆「王姓CEO」追求

新婚10天！Lulu突喊「我懷孕了」

粿粿沒幫范姜過　反祝「王子40大壽」

不只粿王戀！葛斯齊出手驚爆「美國出軌團有兩對」　疑似還有案外案

粿粿婚內出軌　知情人士2個月前早爆料

誰不想當王子老婆？網封HOOK大預言家

美乳女神「上空」參加女力聚會　百萬人朝聖

王子不倫粿粿聲明...AI也狠批！　80萬人拜讀

更多

最夯影音

更多
時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」

時間倒帶　王子結束美國行曾笑認「有戀情」　劣跡藝人18年前神示警「偷吃要擦乾淨」
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

粿粿、王子「美國行沒邊界互動」被挖出　晏柔中同行遭轟共犯…范姜彥豐出面發聲

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

萌娃萬聖節變裝王世堅　舉牌模仿喊：從從容容

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

才新婚10天..Lulu當眾喊「我懷孕了」　陳漢典不怕演藝圈誘惑：我外貌協會！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面