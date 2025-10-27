李多慧夢幻合體「國民妹妹」互動超暖！網喊：我到底是在嫉妒誰

記者曾筠淇／綜合報導

啦啦隊成員李多慧人氣高，不滿3歲的湘荷妹妹則因講話超齡，近期在網路上爆紅。沒想到，兩人近日居然夢幻合體，李多慧還發文直呼，她因為湘荷妹妹的關係，學習到很多中文單字，如今見面，真的覺得妹妹太可愛了！

李多慧在Threads上發文表示，她最近因為看湘荷妹妹的影片，所以學習到很多中文單字，「太可愛的湘荷！」她還透露自己傳訊息給媽媽，說她想要見見寶寶，「終於見到了，真的太可愛了！」李多慧還分享，她是第一次和台灣的家庭相處，覺得很溫暖也很親切，「我們約好下次要一起玩！」

另一邊，湘荷妹妹的IG也有貼出和李多慧互動的影片，李多慧站在窗外比愛心，湘荷妹妹則說「我捨不得他們回去，我捨不得他們回家，他們不要回家！」湘荷妹妹在影片中，大方表達了她對姐姐（李多慧）的喜歡。

兩人合體的影片、照片曝光後，不少網友也紛紛直呼「我期待里長（指湘荷妹妹）下一個行程」、「為什麼湘荷可以跟多慧見面？為什麼多慧可以跟湘荷見面？我到底是在嫉妒誰」、「哇！夢幻聯動」、「2歲多的可愛湘荷，解鎖的人生成就越來越多，下次看見她在總統府我也不意外了」、「大小可愛都好可愛啊」、「鏡頭剛轉回來， 直接沒靈魂的躺著，害我看了5遍以上有吧」。