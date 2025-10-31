美新版亞洲防線傳「排除台灣」　美防長否認

▲美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國即將發布新版《國防戰略報告》，外界傳聞指出可能將台灣從亞洲防線中剔除，此消息引發各界高度關注。不過，美國國防部長·赫格塞斯（Pete Hegseth）嚴正否認，並強調傳聞並不屬實。

根據日本媒體的報導，川普政府即將公布的國防新方針可能會聚焦「美國本土安全」，並重新調整亞洲防線布局。隨川普訪問亞洲的國防部長赫格塞斯對此回應，駁斥了《韓聯社》有關五角大廈新版戰略可能包括日本但排除台灣及南韓的說法。他指出，自己並不熟悉相關內容，並表示這類報導並不正確。

赫格塞斯進一步說明，有關美國淡化中國威脅的解釋也是一種誤導。他強調，鑒於新版報告尚未正式公開，他目前不打算提前說明具體內容，也不打算就國家安全戰略進行預先解讀。他的表態試圖緩解因報導而引發的疑慮，並呼籲各界耐心等待正式文件發布。

根據《中央社》分析，美國可能考慮不同的亞洲防禦方式，但最有利於區域穩定的仍是維持過去數十年來的現行模式，即包括日本、南韓及台灣在防線內的架構。在國際間緊張局勢升溫之際，這份國防戰略報告備受全球矚目，各方都在關注美國是否會對既有政策做出大幅度改變。