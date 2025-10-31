嘉義縣YouBike百萬人次騎乘　 嘉義縣尋找幸運兒活動開跑

▲▼ 嘉義縣YouBike突破百萬人次騎乘 尋找百萬幸運兒 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近年來，嘉義縣政府積極推動公共運輸服務，除了設有幸福巴士（小黃）和TPASS通勤月票外，自113年7月起啟用公共自行車租賃系統——微笑單車YouBike。該系統目前已在嘉義縣5個鄉鎮市設置130個租賃站點，並提供1,000輛公共自行車，為民眾提供便捷的交通選擇。

微笑單車YouBike預估將在114年11月正式突破百萬人次騎乘，減碳量預估達到19.6萬kgCO2e，充分證明公共自行車在節能減碳方面的成效。為感謝所有愛好使用者，嘉義縣政府與微笑單車股份有限公司共同規劃尋找第100萬名幸運兒及前、後各2名使用者活動，並且邀請民眾一起來猜測百萬幸運兒的誕生日，有機會獲得限量精美好禮！

活動(一)：尋找第100萬名幸運兒及前、後各2名使用者

活動時間：即日起至「第100萬名幸運兒」出現時截止

活動說明：

1.本活動須加入微笑單車會員，並須投保公共自行車傷害險。

2.須在嘉義縣場站「租借」YouBike公共自行車(2.0 & 2.0E皆納入)，確實完成「借/還車」流程，扣款成功，方符合活動資格。

3.每次騎乘須「同站借還5分鐘(不含)以上」或「跨站借還須超過1分鐘(不含)以上」方納入活動資格。

活動贈品：

◆第100萬人次幸運兒（1名）將贈送悠遊卡YouBike 2.0造型紀念卡+飛狼Camp野趣組+全家禮物卡3,000元。

◆前後各2名幸運兒（共4名）將贈送悠遊卡YouBike 2.0造型紀念卡+全家禮物卡500元。

活動名稱(二)：騎聚樂遊嘉年華 百萬神算

活動時間：2025年11月1日(六)至7日(五)

活動說明：

1.本活動須追蹤YouBike嘉義粉絲團。

2.欲參與「騎聚樂遊嘉年華 百萬神算」活動需登入Google 帳號，進入活動網頁填寫嘉義縣YouBike第100萬人次誕生日期。

3.每組Google帳號限參加一次，恕無法重覆參加。

活動贈品：猜對日期者將中抽出20名，贈送YouBike棒球帽。

不論是日常通勤、通學、購物還是觀光，民眾都能輕鬆使用微笑單車YouBike，享受便捷的交通服務。未來，嘉義縣政府將繼續擴展系統至更多鄉鎮市，讓更多民眾能夠便利地使用公共自行車，進一步提升交通品質，打造更加綠意的城市環境。