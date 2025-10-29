　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

大批轟-6K貼近台灣！　陸評論稱：一次「斬首」行動演訓

▲▼東部戰區空軍實戰訓練　央視公布轟6K「俯瞰台灣海岸線」。（圖／翻攝央視軍事微博）

▲央視日前公布轟6K「俯瞰台灣海岸線」實戰訓練影片。（圖／翻攝央視軍事微博，下同）

記者陳冠宇／綜合報導

中共東部戰區空軍多支部隊近日展開實戰化訓練，其中大批轟-6K戰機貼近台灣周邊。大陸官媒央視隨後邀請嘉賓在節目進行分析，其中一位軍事評論員說，轟-6K可以針對一些高價值目標進行空對地的遠程火力的「斬首」，並聲稱「對方防不住，對方也擋不住」。

「央視軍事」微博帳號26日指出，近日，中共東部戰區空軍多支部隊展開實戰化訓練，檢驗部隊對重點區域偵察預警、空中封鎖、精準打擊等能力；數架殲-10以戰鬥編隊飛赴某目標空域，多架轟-6K赴台灣周邊海空域展開模擬對抗訓練。

在「央視軍事」發布的影片中，來自東部戰區空軍航空兵某團的姚密靈聲稱，「我們在雲端俯瞰台灣的海岸線清晰可辨，用實際行動捍衛國家主權和領土完整」。

大陸軍事評論員魏東旭27日於央視「海峽兩岸」節目上表示，該次演訓公布的畫面並不多，但是可見很多重要的關鍵訊息，轟-6K在執行演練過程中，不僅針對相關的區域內投擲普通炸彈，也至少展示兩種大型的空射型飛彈。

魏東旭續指，這些空射型飛彈有的可能是打擊海上目標，有的可能是打擊陸地或島嶼目標進行精準的火力打擊，「既可以針對對方的作戰體系進行癱瘓和破壞，同樣針對一些高價值目標可以進行空對地的遠程火力的斬首」，並聲稱「對方防不住，對方也擋不住」。

▲▼東部戰區空軍實戰訓練　央視公布轟6K「俯瞰台灣海岸線」。（圖／翻攝央視軍事微博）

廈門大學台灣研究院兩岸關係研究所所長唐樺在節目中分析稱，轟-6K的遠程精準打擊能力，在此次模擬對抗中得到充分展現，而且不是孤立的飛行行動，背後是完整的情報、電子對抗、空中掩護和後勤保障體系的支撐。

唐樺表示，訓練中鎖定的防禦節點、重要基礎設施等特定目標，清晰表明解放軍在台海地區已經具備奪取制空權、制海權，並實施高效火力突擊的完備能力。她並稱，將台灣周邊作為訓練場，能夠讓飛行員和指揮員最直觀的熟悉未來潛在戰場的地理、氣象以及電磁頻譜等關鍵要素。

「模擬對抗本身也是檢驗戰術戰法，還有裝備性能和人員素質的有效途徑」，唐樺說，通過這種貼近實戰的淬煉，（解放軍）部隊能夠及時發現問題、彌補短板（指缺點、不足之處），「確保在必要的時刻能夠決戰決勝，這是解放軍提升真實戰場環境下作戰能力的必然要求」。

唐樺總結稱，此次轟-6K的模擬對抗是大陸將反對台獨和反對外部干涉的堅定政治立場，轉化為清晰可感的軍事行動的具體體現。

10/28 全台詐欺最新數據

四中全會沒提「和平統一」　國台辦：決不承諾放棄使用武力

四中全會沒提「和平統一」　國台辦：決不承諾放棄使用武力

中共二十屆四中全會公報中強調「推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業」，但卻沒有提「和平統一」。在被問及「有何寓意」時，大陸國台辦強調，決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

陸紅旗-13首秀專打無人機

陸紅旗-13首秀專打無人機

央視公布轟6K「俯瞰台灣海岸線」

央視公布轟6K「俯瞰台灣海岸線」

「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

「沒有蔣中正解放軍早渡海佔領」　羅智強：應該謝謝蔣公和國民黨

光復連假首日　13架次共機艦出海擾台

光復連假首日　13架次共機艦出海擾台

