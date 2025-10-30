桃青提案所績優提案團隊決選出爐　山腳狗創意奪冠

▲桃青提案所績優提案團隊決選出爐，由山腳狗創意奪冠。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局30日於該局舉行「桃青提案所績優提案團隊決選評比暨成果交流發表會」，經產官學界專家針對10組入圍決選青年團隊當場評審，由山腳狗創意公司，以體驗設計帶動大溪街區再生，拿下第一名並獨得8萬元獎金。

蒞臨成果發表會的市長張善政表示，年輕族群的想法及創意非常豐富，透過「桃青提案所」管道，能讓青年與市府進行交流激盪，針對市政提出創新點子，共同討論可行性及改善方向，讓青年創意得以落實於市政。

青年局表示，本計畫由教育部青年發展署「推動青年參與公共事務深化計畫」補助執行，計畫自7月啟動以來，舉辦提案說明會、設計思考工作坊與業師輔導課程等活動，協助青年深化議題、具體化構想，打造屬於桃園青年的公共行動品牌。

青年局指出，本屆提案以「社會住宅的N種想像」與「舊城創新再造—以大溪老街商圈為例」為主題，吸引近40組團隊報名，經初、複審選出10組入圍決選。在決選中邀請產官學界專家擔任評審，就「市政契合度」、「可行性」、「創新度」及「簡報表現」等項目進行評分，透過專家學者傾聽青年提案，盼能夠讓創意構想有機會納入市府政策，促進跨局處合作與政策創新。