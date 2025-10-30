獨／《全明星》何孟遠曾陷「雙劈」風暴　堂弟竟是議員參選人何元楷

▲新北市議員擬參選人何元楷。（圖／翻攝自Facebook／何元楷）



記者陳家祥／台北報導

王子（邱勝翊）與粿粿爆出婚內出軌風波，范姜彥豐公開指控遭戴綠帽引發社會熱議，而兩人結緣的《全明星運動會》也再被網友翻出過往滿滿桃花史，最有名的當屬何孟遠與采子的雙劈四角戀。而據掌握，何孟遠（現改名何孟恩）的堂弟，正是明年要參選新北市議員（汐止、金山、萬里）選舉的何元楷。

王子從2021年12月至2022年7月拍攝《全明星運動會》第三季，擔任紅隊隊長，與當時擔任隊經理的粿粿建立好交情，私下常一票人相約出遊，沒想到如今卻傳出婚內出軌風波。而《全明星》再爆桃花風暴，讓網友忍不住揶揄「根本是戀愛實境節目吧」、「台版換乘戀愛嗎」。

回顧該次四角戀風暴，2021年4月，何孟遠被爆料傳訊采子「想撲妳」、采子也熱情回應「只想給你撲」；但事實上，當時兩人各有交往對象，何有低調深交3年的正宮女友荳荳、采子也有交往1年半且身兼老闆的男友邱鋒澤。兩人因「雙劈」事件聲名大噪，但在風波延燒下，雙雙退出全明星運動會。

選秀節目出身的何孟遠在演藝圈打滾多年，但始終沒有翻紅的代表作，本來想著透過《全明星》延續演戲生涯，沒想到卻沒扛住節目的「桃花劫」。而根據記者掌握，何孟遠的堂弟，竟是國民黨立委羅智強辦公室幕僚、明年將參選新北市議員的何元楷。

何元楷受訪表示，堂哥何孟恩（原名：何孟遠）過去經歷人生低谷，但他沒有逃避，也沒有停下來，而是誠實地面對自己。這幾年他看到堂哥一步步調整生活重心，投入創業、持續創作音樂，也每天堅持練舞，「何孟恩學會了把挫折轉化成力量」，現在更懂得珍惜，也更懂得尊重他人。

談到兩人的關係，何元楷指出，他跟堂哥從小一起長大，家人之間當然都希望彼此越來越好，「雖然他曾經跌倒，但他選擇重新站起來，這點我真的很佩服」。而堂哥改名為「何孟恩」，也是他給自己的提醒，「帶著感恩前進，誠懇地面對未來」。