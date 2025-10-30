上節目被考北韓首都「粿粿脫口南韓」！1反應網嘆：無感變反感

▲粿粿。（圖／翻攝自FB／meigo.c）

記者鄺郁庭／綜合報導

粿粿爆出婚內出軌王子邱勝翊，掀起網上議論，就有網友翻出粿粿上《百變智多星》的片段，「本來對這個人無感，當時看到這個變完全反感」。影片中粿粿在益智題環節笑到趴下，甚至答題時脫口「北韓的首都是南韓」，讓網友全看傻，留言區更是一片「厭蠢症大爆發」。

有網友日前在Threads上分享《百變智多星》的片段，自己原本對粿粿沒有特別感覺，但在看到她上節目後，立刻從「無感」變「反感」。

當時節目進行到百變終局之戰，粿粿要在倒數時間內回答問題，可卻一問三不知，被問到北韓的首都叫什麼，她回答「南韓」；題目「商鞅變法發生在戰國時期哪個諸侯國？」她則直接PASS；「櫻桃花是什麼顏色？」粿粿回答酒紅色（答案為白色）；「現存最大的鳥類動物是哪種動物？」粿粿則認為是老鷹（答案為鴕鳥）。

原PO在留言處說，「建議大家可以去看原片，38:55左右開始，乃哥兒子徐新洋超厲害，沒有技能卡還領先一秒，結果交棒給這咖一直在那笑，笑到慘敗，超ㄏ！」說他當時看完這集都不敢拿出來講，怕被騎士團出征。

他也強調，自己不是要針對粿粿答不出來，知道很多來賓即使很聰明，難免因為緊張變得腦袋一片空白，「只覺得站上舞台就好好答題不要開玩笑，說到底就是態度的問題，她這就是白目。」答題答得不好的大有人在，「但至少人家都是很認真在思考，真的不會的就快點跳過，儘量不浪費時間」，粿粿一直狂笑的行為，根本一點都沒有尊重在場的任何一個人。

貼文引發議論，許多人也納悶，「到底在笑什麼？不知道這樣觀眾看了很傻眼嗎」、「當初看到這部真的白眼，但發現沒什麼人說，就在倒數也不是個人賽，到底在笑什麼？」「很浪費秒數欸！不會就趕快pass，我是她的隊友會氣死」、「有厭蠢症的看不了這影片。」