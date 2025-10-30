枋山+獅子鄉親赴立院陳情反風電　立委蘇清泉籲政府重視

▲楓港溪沿岸傳設置風力發電機組，枋山鄉、獅子鄉民到立法院陳情。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東楓港溪沿岸傳出綠能業者計畫設置10座風力發電機，引發枋山、獅子鄉居民恐慌與強烈反對。今（30）日40名鄉親頭綁「拒絕瘋電」白布條赴立法院陳情，痛批風機低頻噪音危害健康、恐阻候鳥遷徙。立委蘇清泉、高金素梅、黃建賓、黃仁等4委員出面接見，籲政府勿一意孤行、應傾聽在地民意。

來自屏東縣枋山鄉、獅子鄉共40名鄉親，今一早9時抵達立法院，由蘇清泉等上述5立委出面接見，鄉親頭繫「拒絕瘋電」白布條，高呼「破壞環境、禍留子孫」、「損壞作物、傷天害理」等口號，並向經濟部與環境部官員遞交陳情書，表達強烈反對設置風力發電機組的意願。

「枋山及獅子反對風車自救會」會長王光盛代表眾人陳情表示，居民並不反對政府開發綠能，但風力發電機組發出的低頻噪音，有害鄰近居民的身心健康，台灣已有許多前例可稽，加上恆春半島為紅尾伯勞、灰面鵟鷹等保育鳥類的過境必經之路，設置巨大風機將妨礙侯鳥正常遷徙，影響極為重大。

王光盛並指出，這家「屏盛」綠能公司先前就私辦說明會，但找來的居民代表全都是較遠的鄉鎮，枋山、獅子兩個影響最直接的鄉親都被欺瞞毫無所知，再以虛假照片等會議內容向政府提報已經開過說明會，直到楓港溪沿岸開始打風機的基座，居民才得知上情。

蘇清泉表示，居民陳情反對風車設置，做為屏東出身的立委絕對與鄉親站在一起，但他也提醒鄉親，千萬不能在此時為了蠅頭小利，接受綠能公司的招待出遊，或是各種贈品禮盒的「養套殺」。而以往有其他鄉鎮就因為接受綠能公司招待，後又反對風光發電，遭人檢舉「環保流氓」法辦的前例，絕對要小心。

會中枋山鄉、獅子鄉居民遞交陳情信函，由經濟部能源署主祕翁素真、環境部環保司司長徐淑芷出面代表接受，蘇清泉並向兩位官員重覆叮囑，必須重視在地居民心聲與權益。最後眾人在立院請願接待室高呼口號，重申反對立場後和平離去。