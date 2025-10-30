快訊／川普宣布對中關稅「即起調降10%」　明年4月訪中

▲ 美國總統川普30日與中國國家主席習近平會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行會晤，這場睽違6年的「川習會」在100分鐘閉門會談後結束。川普會後宣布，雙方「對很多事達成一致」，為因應芬太尼危機祭出的關稅即刻起砍半至10%，代表美國對中關稅已從57%降至47%。

綜合BBC等外媒，川普稱美國將對中「芬太尼關稅」自20%降至10%且立即生效，而中國將開始大量購買大豆，「我對此很讚賞。」他也宣布將於明年4月出訪中國，並稱習近平會在「那之後的某個時候」回訪美國，可能到訪華府或佛州棕櫚灘。

稍早的會談中，川普稱讚習近平是「非常強硬的談判者」和「偉大領袖」，並透露「我們已經在很多事情上達成共識，現在會再達成更多協議」。

習近平則感謝川普對加薩停火協議的「重大貢獻」，稱讚對方積極參與泰國與柬埔寨的邊界和談。他坦言北京與華府並不總是意見一致，但儘管如此，2名領袖仍應該「作為掌舵人，應當把握好方向、駕馭住大局，讓中美關係這艘大船平穩前行。」

除川普之外，美方出席人員包括國務卿盧比歐、財政部長貝森特、商務部長盧特尼克、貿易代表格里爾等人。而除習近平之外，中方出席人員則有國務院副總理何立峰、外交部長王毅、商務部長王文濤等人。