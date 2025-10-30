WTT首輪出局！中國桌球男單「再次全軍覆沒」　網嘆：怕受傷

▲世排第三的巴西選手雨果也爆冷門出局。（圖／WTT）

記者廖翊慈／綜合報導

WTT（世界桌球職業大聯盟，簡稱世界乒聯）蒙彼利埃冠軍賽30日清晨（北京時間）進入第二日賽程。繼首日中國隊男子單人三人全數落敗後，第二日再度傳來噩耗，四名出戰球員中又有兩人出局。不少網友指出，中國隊對WTT不上心。

中國隊本次共派出七名選手參賽，目前僅兩位女將闖過首輪，男單三名球員則全數止步「一輪遊」。

▲女單2號種子蒯曼。（圖／WTT）

繼首日女單頭號種子陳幸同爆冷出局後，女單2號種子蒯曼也在首輪折戟。她以2比3不敵世界排名第36位的韓國新秀金娜英。21歲的蒯曼此前與20歲的金娜英交手四次，曾以3勝1負佔上風。此次對決中，蒯曼在先失一局後連追兩局，但被對手頑強扳平，最終在決勝局失利，無緣晉級。

男單方面，6號種子向鵬以2比3惜敗給德國老將弗朗西斯卡，遭遇對後者的兩連敗。比賽中，向鵬兩度領先卻被追平，決勝局以8比11飲恨。隨著他出局，中國男單三名選手均在首輪敗給外國對手，全軍覆沒。

▲向鵬。（圖／WTT）

值得一提的是，本站賽事冷門不斷，第一輪尚未結束，多位種子球員相繼出局。除了中國選手外，男單頭號種子、世界冠軍雨果‧卡爾德拉諾爆冷不敵美國選手卡納克‧賈哈；日本女將伊藤美誠與大藤沙月也同樣止步首輪。

▲陳垣宇。（圖／WTT）

中國女單3號種子王藝迪與6號種子陳熠則成功晉級。王藝迪在首局9比3領先卻被早田希娜反超，以12比14惜敗後連下三局，最終3比1逆轉對手。陳熠則兩度被美國華裔名將張安追平，在決勝局放開手腳，最終以3比2驚險過關。

兩位晉級的中國女將將於當地時間31日出戰次輪。王藝迪將迎戰狀態火熱的巴西好手高橋布魯娜，陳熠則將挑戰奧地利名將波爾卡諾娃，力拚挺進八強。

對於昔日在桌球賽事上，被各國視為強敵的中國隊，本次賽事迎來「慘狀」，男單更是再次面臨全軍覆沒的情形，令不少人直呼，中國男子桌球的光輝已不復存在。也有許多人分析，中國選手都將心思放在下個月中國國內的全運會，「全運會在即，無心戀戰，鬥志不太高，擔心受傷或體力受損」、「是不是都想回去準備全運會」、「唉呦比去年還慘」。