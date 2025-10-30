旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

▲觀光署長陳玉秀今於立法院備詢。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

旅宿業缺工未解，目前房務及清潔仍有6600名人力缺口。行政院會今擬拍板「跨國勞動力精進方案」，外傳旅宿業也納入其中，觀光署長陳玉秀今於立法院答詢表示，旅宿業開放中階技術人力適用範圍將包括房務、清潔、櫃檯及餐飲。

針對旅宿業缺工，觀光署今於立法院交通委員會專案報告表示，2023年4月至去年9月實施旅宿業者薪聘人力薪資補貼，共增聘2811名房務及清潔人員；簡化僑外生評點制申請程序，爭取僑外生畢業後留台，截至今年10月核可1153人；放寬實習生相關規定，目前共有1822人申請，其中核准1360人；另開放畢業僑外生從事旅宿服務工作。

立委洪孟楷質詢表示，針對旅宿業缺工問題，觀光署今年5月就說要跟勞動部研議開放移工，外界過去4、5個月都問不到資料，今天委員會排專案報告，行政院就說旅宿業要開放中階技術人力。

洪孟楷也問，目前旅宿業規劃開放移工的工作範圍是什麼、以後國內旅宿櫃檯會不會都是外籍人員？既然降低人力成本，房價是否可望降低？

立委林國成質詢表示，目前旅宿業開放移工的規劃是1：1（即聘一名本國勞工才可聘一名移工），但連對國家建設最重要的營建業都沒有1：1，大家一定會抗議。他認為，觀光署該爭取就要爭取，但應該要在保障勞工下適度調整，1：1的比例實在太高。

陳玉秀表示，目前旅宿業規劃開放中階技術人力適用範圍包括房務、清潔、櫃檯及餐飲等4大項，且是在保障本國勞工前提下，來回開了很多次會議討論。