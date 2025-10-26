天兵造假A流證明想騙3天假　遭連長眼尖戳破下場曝光

▲宋姓役男休假偽造診斷證明，企圖矇騙連長延長在營外時間。（示意圖與本文無關／國防部發言人粉絲專頁）



記者張靖榕／綜合報導

苗栗地方法院近日審理一宗軍人偽造診斷證明案，陸軍步兵第249旅的宋姓男子服軍事訓練役期間，為延長2至3天假期，竟然偽造A型流感診斷證明傳給連長，但很快遭到戳破，即便如此仍然不歸營，隔天就遭到軍方上門強制帶回。法院審理後認定宋無意永久逃避服役，雖不構成軍法上的詐偽免除職役罪，但仍依偽造文書罪判處有期徒刑5月，可易科罰金，全案仍可上訴。

判決書指出，宋男原訂2024年3月3日晚間7時收假回營，卻為求多請幾天假，上網下載診所的A型流感診斷證明照片，自行修改內容後傳送給連長，謊稱染病請假。連長察覺證明疑點，要求其準時返隊，但宋仍未現身；隔天軍方就將他尋獲並帶回營區。

苗栗地院一審審理時，宋男坦承犯行，並有偽造證明與連長證詞為證。法官認為，宋男以手機修圖方式變造診斷書，損及部隊出勤管理，構成「行使變造準私文書罪」，判處5月徒刑，得易科罰金。

此外，苗栗地檢另依《陸海空軍刑法》第37條第1項，將宋男以涉嫌「詐偽免除職役罪」起訴，該罪最重可處7年徒刑，但法院審酌法條文意與立法歷史後認為，「意圖免除職役」須指行為人有意永遠擺脫現役軍人或兵役身份。宋男僅意圖請假2、3日，並無終局脫離軍隊意圖，因此不構成該罪，對此部分不另宣告無罪。

檢方不服，主張一審解釋法律錯誤，將「職役」侷限於「軍職」或「兵役義務」，而非整體部隊責任，認為宋男藉偽證逃離部隊11小時，已構成詐偽免除職役罪。

台中高分院二審指出，《陸海空軍刑法》在民國90年修法時，已將「兵役」改為更廣義的「職役」，需具備意圖完全脫離軍職或兵役之意，方構成此罪。宋男雖誆稱染病，但無從此證明取得長期或永久請假效果，僅意圖短暫延假，並無長期逃役企圖。高院最終駁回檢方上訴，維持原審見解與量刑。