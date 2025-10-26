陸軍「勇虎」戰車突噴零件！害6名騎士閃不過慘摔　1人骨折

▲苗栗西濱清晨驚傳車禍，6名自行車騎士摔車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）



記者楊永盛、董美琪／苗栗報導

陸軍第六軍團裝甲第五四二旅今（26）日執行「陸勝一號」演訓整補作業，清晨約6點多一輛CM11「勇虎」戰車南下行經台61線西濱快速道路91至92.7公里處時，疑因履帶系統突發故障，部分零件飛散掉落在路面，造成路過的6名自行車騎士閃避不及摔車受傷。

初步了解，當時該車履帶內的「中央導齒」脫落彈飛，擊中或干擾後方車輛行進，導致曾姓男子等多名車友失控摔車受傷。竹南消防分隊接獲報案後，立即派出「竹南91」救護車前往現場。現場有6名騎士受到擦挫傷，其中一名傷者左側鎖骨明顯變形，救護人員立即進行骨折固定處置，隨後將3人分別送往為恭醫院治療。

事故現場一度造成車流回堵，警方與公路單位隨即前往排除異物並疏導交通，詳細肇因仍待警方進一步調查釐清。

對此，六軍團晚間表示，轄屬裝甲542旅於上午執行任務期間，行經台61線91至92.7公里路段時，疑因戰車履帶散落零件，造成自行車騎士摔傷，單位第一時間即指派高階幹部前往醫院關懷慰問，並通知工務單位完成散落物清除。

六軍團強調，全力配合警方釐清肇因，後續將依「國軍軍車保險肇事處理作業規定」理賠，妥善照顧受傷民眾權益；另持續精進風險管控作為，落實車輛行駛前、中、後檢查，以確保部隊行動與民眾用路安全。

