粿粿說謊發誓！家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

網搜小組／劉維榛報導

粿粿與王子邱勝翊爆出不倫，范姜彥豐直言，已看過明確的出軌證據，未料妻子仍矢口否認，讓他心寒嘆道「徹底地看清了這個人！」不僅如此，范姜彥豐透露，粿粿曾引導他簽放棄婚後財產分配，對此，律師坦言，好險男方沒有簽下去，「真的簽了，請哪個律師都沒用的！」

范姜彥豐在影片指出，粿粿從美國玩回來後，態度整個大改變，開始三天兩頭都跟同一群人出去，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三、四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家...這段期間，孩子幾乎都沒有見到媽媽。」

范姜彥豐甚至提到，妻子利用他想要維繫婚姻以及家庭的心態，「刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約。」所幸是家人及時發現，並了解來龍去脈後，推測事情不單純所以阻止一切，「否則我可能已經簽下去了...可能是老天爺在可憐我吧，讓我能夠早點看清真相，停止挽留她。」范姜彥豐心痛直言，他握有明確的出軌證據，但妻子居然可以當著他的面說謊發誓，連眼睛都不眨一下。

對此，律師黃韋儒在Threads表示，若發現另一半有不忠的行為，千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約，「如果真的簽了，請哪個律師都沒用的，還好范姜彥豐沒簽！」

律師黃韋儒也補充表示，婚後房子登記誰名下就是誰的，沒有共有房屋所有權這件事情，剩餘財產分配的是「錢」而不是房屋「所有權」。

文章曝光後，底下網友熱議，「女方可能早就在計畫要清空范姜，不然不會先拿放棄婚後財產叫他簽，後面才談離婚」、「他簽了就是被淨身出戶，還好家人及時拉住他」。另有網友追問，「有出軌證據，可以要求對方淨身出戶嗎？」「對方若不出售房屋 被外遇的配偶也討不到嗎？」

律師黃韋儒一一解惑，這兩件事是分開的，對方沒有義務要簽名，但可以請求賠償；有剩餘財產分配權利，是可以討錢的，對方沒那麼多現金的話，訴訟一路勝訴確定，可以聲請法拍對方的房屋。

