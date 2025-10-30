　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

粿粿說謊發誓！家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

▲▼范姜彥豐。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

▲范姜彥豐不斷挽回妻子。（圖／翻攝自Instagram／zack_fanchiang）

網搜小組／劉維榛報導

粿粿與王子邱勝翊爆出不倫，范姜彥豐直言，已看過明確的出軌證據，未料妻子仍矢口否認，讓他心寒嘆道「徹底地看清了這個人！」不僅如此，范姜彥豐透露，粿粿曾引導他簽放棄婚後財產分配，對此，律師坦言，好險男方沒有簽下去，「真的簽了，請哪個律師都沒用的！」

范姜彥豐在影片指出，粿粿從美國玩回來後，態度整個大改變，開始三天兩頭都跟同一群人出去，「每天早出晚歸，幾乎睡醒就是出門，凌晨三、四點才回家，有時候甚至到天亮才回家，最後更是直接不回家...這段期間，孩子幾乎都沒有見到媽媽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

范姜彥豐甚至提到，妻子利用他想要維繫婚姻以及家庭的心態，「刻意引導我去簽放棄婚後財產分配的條約。」所幸是家人及時發現，並了解來龍去脈後，推測事情不單純所以阻止一切，「否則我可能已經簽下去了...可能是老天爺在可憐我吧，讓我能夠早點看清真相，停止挽留她。」范姜彥豐心痛直言，他握有明確的出軌證據，但妻子居然可以當著他的面說謊發誓，連眼睛都不眨一下。

對此，律師黃韋儒在Threads表示，若發現另一半有不忠的行為，千萬不要為了挽回婚姻，簽下放棄婚後剩餘財產分配的條約，「如果真的簽了，請哪個律師都沒用的，還好范姜彥豐沒簽！」

律師黃韋儒也補充表示，婚後房子登記誰名下就是誰的，沒有共有房屋所有權這件事情，剩餘財產分配的是「錢」而不是房屋「所有權」。

文章曝光後，底下網友熱議，「女方可能早就在計畫要清空范姜，不然不會先拿放棄婚後財產叫他簽，後面才談離婚」、「他簽了就是被淨身出戶，還好家人及時拉住他」。另有網友追問，「有出軌證據，可以要求對方淨身出戶嗎？」「對方若不出售房屋 被外遇的配偶也討不到嗎？」

律師黃韋儒一一解惑，這兩件事是分開的，對方沒有義務要簽名，但可以請求賠償；有剩餘財產分配權利，是可以討錢的，對方沒那麼多現金的話，訴訟一路勝訴確定，可以聲請法拍對方的房屋。

▼王子坦言，他對粿粿有超越朋友的關係，但自己並非是婚姻破壞者。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

▲▼粿粿王子。（圖／翻攝自Instagram／meigo.c）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
CNN：憂美對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子
快訊／藍鳥擴大領先5：1！　道奇苦吞12K
快訊／習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行
徵信社打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」　談判內幕曝光
川普指示立即展開「核武測試」！　中國5年內追上
快訊／機場入境「取消免檢疫通道」！　手提行李全面X光檢查
LIVE／川習會登場！　睽違6年會晤
快訊／中山隧道「長髮女鬼」抓到了！身分曝光
快訊／法說會變法會！　記憶體大廠連虧9季爆量跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高鐵啟動「捐血傳愛」　11/7起全台車站12場巡迴募血

王子「1舉動」粿粿錯愕？　眾人諷刺笑：直接爆了

粿粿說謊發誓！家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

大溪豆干節結合植感生活打造植感桃園品牌意象　拓展蔬食理念跨足植感生活領域

台鐵x松山文創首推「菸廠尋味便當」　10/31起限定17天開賣

豬瘟禁宰衝擊！彰化市、和美鎮公有市場肉攤免收1個月租金

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

台灣人過半肥胖　醫揭「越南人超瘦」4大習慣：減重不靠節食

可能有新颱風　預測路徑曝

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

被「地雞主」追暴紅　黑絲OL胸狠辣照曝光　本尊現身親回男朋友條件

凌晨2點才睡仍登板投6局！大谷翔平懊悔失投挨轟　嘆沒做到最理想

高鐵啟動「捐血傳愛」　11/7起全台車站12場巡迴募血

王子「1舉動」粿粿錯愕？　眾人諷刺笑：直接爆了

粿粿說謊發誓！家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

旅宿業將開放移工　觀光署：涵蓋房務、清潔、櫃檯及餐飲

大溪豆干節結合植感生活打造植感桃園品牌意象　拓展蔬食理念跨足植感生活領域

台鐵x松山文創首推「菸廠尋味便當」　10/31起限定17天開賣

豬瘟禁宰衝擊！彰化市、和美鎮公有市場肉攤免收1個月租金

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

台灣人過半肥胖　醫揭「越南人超瘦」4大習慣：減重不靠節食

可能有新颱風　預測路徑曝

楊謹華、邵雨薇搭捷運帶你Buy My Vibe　平凡通勤也能時尚有儀式感

違停找妻釀風波！男拒檢咆哮遭壓制　阿嬤出手幫忙也被送辦

被罷團拱選台北市長！　沈伯洋感謝支持：我也是下飛機才看到新聞

饗食天堂林口三井店11/3開幕　即日起開放電話與網路訂位

84歲嬤迷路4hrs原因曝「想去安養中心深兒」　屏東暖警助圓夢

Jisoo格紋迷你裙甜酷風、Jennie霸氣登場！McQueen訂製超美舞台造型

交棒前最後叮嚀！　朱立倫勉鄭麗文：任勞任怨、最難是任謗

高鐵啟動「捐血傳愛」　11/7起全台車站12場巡迴募血

CNN：憂美國對台支持動搖　台灣考慮「換駐美代表」拉攏川普圈子

習近平告訴川普：我們作為掌舵人　應讓中美關係平穩前行

南珉貞跳舞到一半「腳扭到」 重摔在地..道歉：沒完整跳完

生活熱門新聞

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

粿粿婚內出軌！　廣告小妹列3重點：顯然很難放棄帥小王

粿粿曾自信喊：不會出軌　星座專家當場打臉

快訊／2縣市大雨特報　今晚再變天

前最美檢察官遭酸　一句話霸氣回擊

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

北教大型男教授爆偷吃　教育界大咖點名「這群女老師」

「亞洲最瘦國家」是越南　醫曝4大原因

禁宰運延長10天！多家名店今起店休

重訓完吃這款優格比乳清更好！專家曝新研究

更多熱門

相關新聞

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

范姜彥豐29日痛訴妻子粿粿出軌王子邱勝翊，震驚演藝圈，有網友翻出「徵信執行長」謝智博曾在節目上提過此事，但當時並未公開當事人姓名，如今重新被挖出，意外曝光談判離婚過程，對於網路上有人質疑范姜彥豐可能也不無辜，謝智博也發聲力挺：「絕對可以支持范姜！」

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

王子、粿粿出手了！

王子、粿粿出手了！

王子「偷吃粿粿涉失德」11月上海開演唱會！陸網怒退票

王子「偷吃粿粿涉失德」11月上海開演唱會！陸網怒退票

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

關鍵字：

粿粿劈腿婚變王子范姜彥豐婚內證據放棄婚後財產分配

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子、粿粿出手了！

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

王子在范姜彥豐頭上拿「綠帽」　網朝聖3年前照

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜「癌王」胰臟癌病逝　醫示警3類食物

蔡瑞雪聲援范姜彥豐

獨家／王子遭爆2月和席惟倫同遊日本　

粿粿偷情王子　11周前「16字神預言」朝聖

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面