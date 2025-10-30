前最美檢察官遭酸　霸氣給黑卡「太座不用工作是基本」

記者黃翊婷／綜合報導

前「最美檢察官」陳漢章今年8月辭去公職，轉換跑道成為律師，但仍受到部分網友批評，甚至連妻子也遭到波及。樂樂律師陳漢章29日正面回擊酸民，強調他的家庭氣氛和諧，妻子不用工作是基本，「你要是擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太，並且搞定你自己的生活再說！」

▲陳漢章卸下公職，轉換跑道成為律師。（圖／翻攝自Facebook／樂樂律師·前樂檢）

樂樂律師陳漢章29日在臉書發文表示，網路上一直有人批評他，其中受到最多討論的是「覺得我這樣的人就是會苦了老婆跟小孩」，就算妻子已經發出聲明否認，但這些聲音仍不減反增，甚至波及到妻子。

陳漢章直言，酸民與其批評他的生活，不如先過好自己的生活，他嚴格規定自己每日工作時間要少於8小時，也願意把時間用來照顧家庭，和妻子相處融洽，每天都有聊不完的話題，家庭氣氛和諧，夫妻倆是不吵架的，「太座不用工作是基本的，因為太座就是用來疼的。你要是擔心我家太太與小孩，不如也先給張美國運通黑卡給你太太，並且搞定你自己的生活再說！」

文章公開之後，不少粉絲紛紛留言力挺，「太座有黑卡不用工作，基本上已經打趴一堆人了」、「霸氣的樂樂，回覆酸民一絕」、「寫得真好！不要活在別人的嘴裡」。也有網友好奇詢問，「檢察官的薪水可以優渥到辦黑卡？」對此，陳漢章留言回覆，「我當檢察官是興趣。」