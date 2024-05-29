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「最美檢察官」陳漢章講座　民眾反應熱烈加開名額又秒殺

▲台南市立圖書館新總館2024年度性別平權系列活動，邀請「最美檢察官」陳漢章，以「意外人生」為題，與讀者分享40年來探索自我性別之路，民眾反應十分熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立圖書館新總館2024年度性別平權系列活動，邀請「最美檢察官」陳漢章，以「意外人生」為題，與讀者分享40年來探索自我性別之路，民眾反應十分熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立圖書館新總館2024年度性別平權系列活動「各自的模樣Be proud of who you are」，邀請「最美檢察官」陳漢章，以「意外人生」為題，與讀者分享40年來探索自我性別之路，講座甫於5月21日開放報名，不到1小時即額滿！由於反應熱烈報名踴躍，南市圖於27日又增加100個名額，也是立刻秒殺一搶而空！

人稱「最美檢察官」、暱稱「樂檢」的新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章，3年前決定勇敢做自己，開始在個人IG上分享女性時尚穿搭，引發網友關注，至今吸引7.9萬名粉絲追蹤，獲得一票網友喜愛。與結婚多年的妻子育有一名兒子，也願意為了兒子的畢業紀念冊全家福照片，而穿回西裝、改以短髮示人。對於自己在不同場合展現不同性別裝扮，有其原則與堅持，然而這條自我探索之路，陳漢章走了整整40年。6月9日講座當天將分享自我認同的生命故事，回饋與鼓勵還在迷惘的人們。

▲台南市立圖書館新總館2024年度性別平權系列活動，邀請「最美檢察官」陳漢章，以「意外人生」為題，與讀者分享40年來探索自我性別之路，民眾反應十分熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

除講座外，六樓哇劇場在6月1日(六)與6月8日(六)，也將分別放映《迷失安狄》和《刻在你心底的名字》兩部性別平權主題影展電影，歡迎市民線上報名；6月29日(六)將邀請表演經驗豐富的「出南方劇團」於新總館B1故事窩，演出《布拉猴找新家》兒童劇，以趣味性的短劇建立親子正確性別平等觀念；同時也精選好書推出性平主題書展，展出至6月15日(六)，歡迎前往1F新書區踴躍借閱。

▲台南市立圖書館新總館2024年度性別平權系列活動，邀請「最美檢察官」陳漢章，以「意外人生」為題，與讀者分享40年來探索自我性別之路，民眾反應十分熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

接下來台南市圖還有一系列台南400好書系列推廣活動，將推出主題講座、家宴料理、親子繪本走讀及文學盛典等，並串聯獨立書店、藝文館舍，講座邀請《俗女養成記》作者江鵝、知名主播詹慶齡、城邦文化出版創辦人詹宏志、知名設計師聶永真等人開講，以及邀集「阿霞飯店」主廚吳健豪、林太(陳郁菁)進行料理示範，還將從繪本延伸走讀、兒童劇表演等，場場精彩活動，千萬不要錯過!更多詳情請上南市圖官網查詢。

▲台南市立圖書館新總館2024年度性別平權系列活動，邀請「最美檢察官」陳漢章，以「意外人生」為題，與讀者分享40年來探索自我性別之路，民眾反應十分熱烈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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