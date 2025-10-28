　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

門票只要30塊！他大推台北「1景點」頂爆　全點頭：真的超好逛

▲▼ 臺博館本館即日起閉館3日清消。（圖／台博館提供）

▲台博館本館。（圖／台博館提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

有網友最近首次造訪「國立台灣博物館」，被展區的美感與用心震撼，忍不住發文感嘆「活了二十幾年怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看！」更驚訝票價只要30元，直呼這價錢太佛心。貼文引起許多網友熱烈共鳴，「真的超好逛，上次想打發一個下午，結果根本逛不完。」

原PO在Threads寫下，「活了二十幾年怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看，30塊欸！！30塊！！！」就有人秒點頭，「這個展區真的有夠美，設計展區的人美感超強的！」「細節做得很好 ，很喜歡窗戶的百步蛇設計。神奇的是明明鄰近北車，卻非常靜謐悠閒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文隨即掀起熱論，「台灣最頂的博物館沒有之一」、「動物標本區栩栩如生很好拍」、「古生物館超讚，小朋友超愛」、「雲豹那區還有繪本可以看，真的用心」、「我也是上週才知道這麼讚，如果不是帶小孩去，可能這輩子都不會發現！」

還有網友分享，「你知道他有四個館嗎？」「日本政府當時蓋的！台灣第一個現代化、科學化的博物館，還在日本時代辦過國際展覽。裡面用當時台灣沒有的多項科學技術，保留了台灣很多原生物種的標本，有非常大的生物學術價值！」「現在的展覽方式比以前更清楚、有趣，建築新舊融合超漂亮」、「刷悠遊卡還能看兩個展館，美不勝收。」

內行人則推薦各種玩法，「你有沒有聽定期導覽？那個錯過可惜，答應我，下次一定要預約看看！裡面還有一區的書可以看到飽超讚der！」「裡面有藏不少很鏘的標本彩蛋唷」、「台博館的會員一年300元可無限進出四個場館，有館際合作的博物館還可以半票入館」、「前幾週買了四館聯票130（元），去了三館！很值得。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/27 全台詐欺最新數據

更多新聞
439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　緊急通報人車淨空
YTR黃小愛宣布脫單：我交男友了！
爆有高人指點！唐振剛閃兵低調自首超聰明　免狼狽上銬還無保請回
北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展
獨／台中詭異車禍　死者「脖子見骨胸腹嚴重撕裂」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台中梧棲養豬場爆豬瘟！豬舍仍有2處驗出陽性　市府緊急清消9hrs

門票只要30塊！他大推台北「1景點」頂爆　全點頭：真的超好逛

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」　網點頭：很有感

挑戰視覺神經！日設計大師福田繁雄百件原稿11／7登陸高雄

國泰航空ITF旅展機票8折起　會員限定「晶華軒」包場明天開搶

豬瘟場10/10前就有9死豬　農業部：台中市要儘速確認第1例日期

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

桃猿9比7逆轉兄弟！　作客洲際拋酒紅色彩帶

湘荷太喜歡跟多慧姐姐玩　分別時委屈噘嘴：我捨不得

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

台南鐵路地下化「隧道主結構完工」　力拼115年底通車

台中梧棲養豬場爆豬瘟！豬舍仍有2處驗出陽性　市府緊急清消9hrs

門票只要30塊！他大推台北「1景點」頂爆　全點頭：真的超好逛

北東雨勢還要連下7天　下周又有熱帶系統發展

工作都是排休制！小情侶發現「1好處」　網點頭：很有感

挑戰視覺神經！日設計大師福田繁雄百件原稿11／7登陸高雄

國泰航空ITF旅展機票8折起　會員限定「晶華軒」包場明天開搶

豬瘟場10/10前就有9死豬　農業部：台中市要儘速確認第1例日期

送「台灣LV包」爸媽超高興！他列5大優點：超受日本老人家歡迎

中國9月房價又跌　一線城市難倖免！新屋、中古屋全面走低

交往1個月喜當爸！男擺20桌滿月酒才知「娃非親生」　女友還已婚

南港最大都更案「台鐵棟大樓」今上梁　117年底完工

新光三越DIAMOND TOWERS周慶11／6登場　日本和牛買一送二

陸男「刮中百萬」請假去兌獎！　店員一看背面嘆：是無效票

文化雙峰聚首！蔣勳、林懷民齊聚水交社　葉澤山：為台南注入撫慰力量

合庫銀承辦保代業務爆2類瑕疵　金管會共裁罰80萬

7-11焦糖瑪奇朵、太妃拿鐵10元喝　爆紅「開心果巧克力」優惠

嘉義基督教醫院韌性醫療演練　提升應變能力

快訊／燕子口堰塞湖恐潰決　林保署緊急通報下游「人車淨空」

逸祥婚禮「收到山豬紅包」！ 香蕉暖分享「夢想中三人合照」　

生活熱門新聞

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

一覺醒來濕又冷！大雨特報再發

下波更強變冷　溜滑梯降溫探18°C

北捷車廂「椅子立柱不見」　新措施一票讚

可能有雙颱！　最新預測曝

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

快訊／今下最多！　4縣市大雨特報

民宅信箱被塞滿往生被！專家：像下降頭

今雨擴大！　「下最大」地區曝

女臉麻牙齦痛　耳鼻喉醫一查竟是乳癌！

翻轉！　4生肖貴人到

比打針天然！營養師超推「平價瘦瘦菜」

男童上廁所不專心　照X光「屎塞到胸部」

更多熱門

相關新聞

機車被丟垃圾怒了！下秒竟感動喊：好愛台灣

機車被丟垃圾怒了！下秒竟感動喊：好愛台灣

太善良了！一名女網友分享自己前一晚停車時忘記將鑰匙拔下，隔日取車意外發現好心人的一個舉動，讓她感動直呼「我好愛台灣」。

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

25歲美甲師殞命　友慟：她堅強又充滿企圖心

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

Threads正式推出「幽靈貼文」功能

Threads正式推出「幽靈貼文」功能

關鍵字：

博物館門票Threads

讀者迴響

熱門新聞

佛里曼18局再見轟！道奇6比5氣走藍鳥

獨／信義雙屍情人視角出遊照曝　富商前男友憶笑容心碎

首位自首閃兵藝人！Energy前成員「赴地檢署」

即／台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛當場死亡

快訊／76歲許紹雄「器官多重衰竭」癌逝

快訊／桃猿封王！7-11突宣布多品項限時優惠　內容一次看

天母「S型水蛇腰」　還沒榨乾老闆就被抓

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

邱議瑩搧羅智強耳光！　法官「掌摑前科」判決出爐

藍鳥傳來壞消息...教頭嘆：糟透了

《影后》女星爆難搞5事蹟！

即／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審判決出爐

父教孩跳水「頸椎斷裂亡」　7歲女兒目睹全程

逆向詭停17秒！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」

「GG只要不臭就贏過很多人」　醫教4招變香

更多

最夯影音

更多
新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

阿信遭酸「給後輩太多資源」：責罵更多　解釋開濾鏡原因「恁爸年紀大了」！XD

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面