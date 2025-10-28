門票只要30塊！他大推台北「1景點」頂爆　全點頭：真的超好逛

▲台博館本館。（圖／台博館提供）

有網友最近首次造訪「國立台灣博物館」，被展區的美感與用心震撼，忍不住發文感嘆「活了二十幾年怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看！」更驚訝票價只要30元，直呼這價錢太佛心。貼文引起許多網友熱烈共鳴，「真的超好逛，上次想打發一個下午，結果根本逛不完。」

原PO在Threads寫下，「活了二十幾年怎麼沒人跟我說台灣博物館這麼好看，30塊欸！！30塊！！！」就有人秒點頭，「這個展區真的有夠美，設計展區的人美感超強的！」「細節做得很好 ，很喜歡窗戶的百步蛇設計。神奇的是明明鄰近北車，卻非常靜謐悠閒。」

貼文隨即掀起熱論，「台灣最頂的博物館沒有之一」、「動物標本區栩栩如生很好拍」、「古生物館超讚，小朋友超愛」、「雲豹那區還有繪本可以看，真的用心」、「我也是上週才知道這麼讚，如果不是帶小孩去，可能這輩子都不會發現！」

還有網友分享，「你知道他有四個館嗎？」「日本政府當時蓋的！台灣第一個現代化、科學化的博物館，還在日本時代辦過國際展覽。裡面用當時台灣沒有的多項科學技術，保留了台灣很多原生物種的標本，有非常大的生物學術價值！」「現在的展覽方式比以前更清楚、有趣，建築新舊融合超漂亮」、「刷悠遊卡還能看兩個展館，美不勝收。」

內行人則推薦各種玩法，「你有沒有聽定期導覽？那個錯過可惜，答應我，下次一定要預約看看！裡面還有一區的書可以看到飽超讚der！」「裡面有藏不少很鏘的標本彩蛋唷」、「台博館的會員一年300元可無限進出四個場館，有館際合作的博物館還可以半票入館」、「前幾週買了四館聯票130（元），去了三館！很值得。」