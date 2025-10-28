　
南投女力爆發！世運拔河女壘分獲金銀　縣府頒240萬獎金

▲南投縣籍優秀好手參與的拔河、女壘國家隊雙獲成都世運金、銀牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣籍優秀好手參與的拔河、女壘國家隊雙獲成都世運金、銀牌。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025年世界運動會今年8月在中國大陸成都市舉行，中華代表隊於女子拔河與女子壘球項目分別奪得金牌和銀牌、雙雙登上頒獎台，其中有多位南投縣籍選手參與中華隊陣容，也成為名副其實的「南投之光」。

南投縣長許淑華27日在縣府接見縣籍中華台北女子拔河及女子壘球隊國手與教練，除頒發獎狀，也分別致贈室外拔河女子組金牌選手田嘉蓉、田嘉欣姊妹共60萬元獎金，女子壘球銀牌選手李思詩、何欹璠、柯夏愛、杜雅婷、林志霙、陳靖瑜、葉貴萍、教練林佩君、江紫菱共180萬元獎金，鼓勵並致敬她們在國際賽場的傑出表現。

▲「南投女力大爆發」為國爭光，縣籍優秀好手參與的拔河、女壘雙獲成都世運金、銀牌。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，今年世運會中華女子拔河隊於室外500公斤級一路過關斬將，以全勝之姿勇奪金牌，締造世界運動會「六連霸」的輝煌紀錄；女子壘球代表隊則接連擊敗荷蘭與加拿大，睽違40年再闖金牌戰，最終雖獲銀牌，但已追平隊史最佳表現，充分展現我國運動員的實力與團隊精神。

許淑華說，縣府近3年來持續加碼投入體育紮根及運動發展的資源，繼今年體育類運動編列1500萬元預算，明年度更將追加500萬、增至2000萬元，用以支持各類運動發展、訓練補助與獎勵機制，厚植選手戰力，努力營造留住選手及教練的訓練和比賽環境。

昨天包括南投縣體育會理事長羅俞欣、中華民國壘球協會秘書長張家興、縣體育會總幹事洪銘惠、縣拔河委員會總幹事林良俊、縣壘球委員會主委陳冠雄、總幹事賴信成，以及獲獎拔河、女壘選手母校，宏仁國中校長林杏霏、教練董涵及埔里國中校長陳清濱，都共同在場見證。

更多新聞
南投女力爆發！世運拔河女壘分獲金銀　縣府頒240萬獎金

相關新聞

花漾市集不打烊！台東女力綻放勇敢追夢

台東女力閃耀登場！台東縣政府19日於台東美術館舉辦「114年度台東婦女中心成果展暨花漾市集不打烊」，展現婦女多元學習的成果與自我成長的歷程。活動結合「培力實作 × 宣導闖關 × 限定扭蛋」三大亮點，讓民眾在體驗中感受婦女學習的力量與自信，吸引超過200人熱情參與，現場洋溢溫馨又活力的氛圍。

勞動女力新起！台南市勞工局舉辦女性工會幹部成長研習營

《女力匯流：女路講座暨台東女路品牌發表》

北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

女壘金牌戰遭完封　中華隊世運會奪銀

關鍵字：

成都世運女力南投之光拔河女壘

