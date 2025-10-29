　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

▲▼美國總統川普訪問南韓，與南韓總統李在明一同參加晚宴。（圖／路透）

▲美國總統川普訪問南韓，與南韓總統李在明一同參加晚宴。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

南韓總統辦公室政策室長金容範今日宣布，韓美雙方已就涵蓋投資與造船產業的全面性貿易協定達成共識，並確認延續7月達成的初步協議內容。根據新協定，美方將把對南韓產品徵收的「對等關稅」從25%下調至15%，而半導體關稅不會超過美方給予南韓主要競爭對手台灣的優惠水準。

金容範以南韓總統李在明與美國總統川普會談後的記者會上表示，兩國「已完成關稅協商的細節」，並指出韓方將啟動總額達3500億美元的對美投資計畫，其中現金投資約2000億美元，另外1500億美元將投入造船領域合作。

他進一步說明，雙方也同意將汽車與零組件關稅由原先25%調降至15%，同時規劃成立一間專責美國投資案的特殊目的控股公司，由美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出任投資委員會主席，負責審核與監督各項計畫。

金容範指出，這批投資將依據專案進展分階段撥付，而非一次性支付，以減輕南韓外匯市場的壓力。根據韓聯社報導，他補充說，整體投資額中包含分期支付的2000億美元現金，以及針對造船產業合作的1500億美元資金，每年投入上限設定為200億美元，以控制市場波動。

他強調，相關造船合作計畫將由南韓企業主導，結合直接投資與貸款擔保機制，以強化雙方產業鏈合作。

根據最終協議內容，美方針對南韓商品的對等關稅與汽車產業稅率，將依7月的初步共識從25%降為15%；藥品與木材可享「最惠國待遇」，而飛機零組件、學名藥及美國境內未生產的天然資源則可免除關稅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子否認破壞家庭！知名作家斥「沒離婚前你就是第三者」
普發現金「孩童1萬」怎麼領？　一張圖看懂3方式
快訊／輝達市值突破5兆美元創全球新紀錄
坣娜胰臟癌逝　醫嘆「癌王」發現就晚期：5症狀要小心
南韓與美國達貿易協議！對等關稅維持15%
雨中爬行身障婦人！司機「抱上車」暖舉爆紅

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

不只談貿易！川習會明日登場　美媒揭「北京5大目標」

以色列連夜狂轟加薩！至少百死「35童喪命」　被控違反停火協議

員工尿在牛排上！　美警搜他手機「挖出影片更駭人」

美韓峰會87分鐘落幕！李在明承諾增軍費　向川普要核潛艦燃料

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

習近平、高市早苗擬31日首次會晤　中日峰會安排中

幫狗洗澡差點錯過大獎　女「開獎剩5分鐘」買彩券中2千多萬元

砸160萬搭豪華郵輪！　80歲婦「遭丟包荒島慘死」沒人發現

川普施壓日本「禁買俄LNG」　高市早苗坦言：很困難

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

不只談貿易！川習會明日登場　美媒揭「北京5大目標」

以色列連夜狂轟加薩！至少百死「35童喪命」　被控違反停火協議

員工尿在牛排上！　美警搜他手機「挖出影片更駭人」

美韓峰會87分鐘落幕！李在明承諾增軍費　向川普要核潛艦燃料

不是輻射！車諾比驚見「藍色狗狗」　獸醫推測可能原因

習近平、高市早苗擬31日首次會晤　中日峰會安排中

幫狗洗澡差點錯過大獎　女「開獎剩5分鐘」買彩券中2千多萬元

砸160萬搭豪華郵輪！　80歲婦「遭丟包荒島慘死」沒人發現

川普施壓日本「禁買俄LNG」　高市早苗坦言：很困難

蔡瑞雪聲援范姜彥豐！開砲粿粿出軌「自揭心碎傷疤」　他感激發聲了

居家整潔也是一種風水！玄關堆滿鞋子象徵「財富留不住」

打造永續旅遊示範縣　南投縣永續國際認證推廣說明會將登場

AH-1W攻擊直升機實射海神火箭　目標區爆炸聲在山中迴盪

陸配溺殺2幼女出庭激動乾嘔惹憐　被揭嗆公婆「跪著道歉」反差大

爸媽看這！普發現金「孩童1萬」怎麼領？　一張圖看懂3方式

快訊／美股全面走揚　輝達市值突破5兆美元創全球新紀錄

出軌的人到底在想什麼？「4個真實原因」才懂他為何選擇背叛

FUSO「2款氫氣重型卡車」日本車展首度現身！充填15分可跑1200KM

南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

國際熱門新聞

卡車撞爛「實驗猴逃脫」　疑染3病毒

2天處決2000人　衛星照驚見「土地染紅」

Lisa愛牌鼻通出包　驗出「微生物超標」

憂美靠不住！《經濟學人》曝台灣「B計畫」核心

赫格塞斯下令　美軍擊沉4艘運毒船釀14死

川習會在即　傳川普將調降對中關稅10％

台大研發「生髮神液」登國際　網：保護台灣

輝達入股諾基亞！　斥資10億美元打造6G平台

黃仁勳GTC影片 竟現台灣之光王建民

車諾比驚見藍色狗狗　可能原因曝光

美股創新高輝達漲近5％　蘋果微軟市值一度破4兆

露肩婚紗被嫌「好像沒穿」　19歲新娘羞憤亡

梅麗莎「風王」最強等級登陸牙買加

川普宣布今日將會晤黃仁勳

更多熱門

相關新聞

川習會明登場　北京5大目標曝光

川習會明登場　北京5大目標曝光

「川習會」30日將在亞太經濟合作會議（APEC）場邊舉行，美媒CNBC整理出北京想要透過這場會談達成的5大目標，卻指出「川普的樂觀態度反映出一種熟悉的模式，那就是美國誤解了中國的能力與利益」。

川普欲降關稅換芬太尼限制　中方：必要條件

川普欲降關稅換芬太尼限制　中方：必要條件

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

中國決定購買美國大豆　「北京低頭」川普贏了？

美韓峰會落幕！　李在明籲川普提供核潛艦燃料

美韓峰會落幕！　李在明籲川普提供核潛艦燃料

美施壓禁買俄LNG　高市早苗坦言困難

美施壓禁買俄LNG　高市早苗坦言困難

關鍵字：

南韓李在明川普關稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

坣娜病逝老公身旁！　鄭怡悲吐「最後見面」內幕：哭著走出家門

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面