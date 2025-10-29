南韓與美國達貿易協議關稅15%！　半導體關稅不高於台灣

▲美國總統川普訪問南韓，與南韓總統李在明一同參加晚宴。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

南韓總統辦公室政策室長金容範今日宣布，韓美雙方已就涵蓋投資與造船產業的全面性貿易協定達成共識，並確認延續7月達成的初步協議內容。根據新協定，美方將把對南韓產品徵收的「對等關稅」從25%下調至15%，而半導體關稅不會超過美方給予南韓主要競爭對手台灣的優惠水準。

金容範以南韓總統李在明與美國總統川普會談後的記者會上表示，兩國「已完成關稅協商的細節」，並指出韓方將啟動總額達3500億美元的對美投資計畫，其中現金投資約2000億美元，另外1500億美元將投入造船領域合作。

他進一步說明，雙方也同意將汽車與零組件關稅由原先25%調降至15%，同時規劃成立一間專責美國投資案的特殊目的控股公司，由美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）出任投資委員會主席，負責審核與監督各項計畫。

金容範指出，這批投資將依據專案進展分階段撥付，而非一次性支付，以減輕南韓外匯市場的壓力。根據韓聯社報導，他補充說，整體投資額中包含分期支付的2000億美元現金，以及針對造船產業合作的1500億美元資金，每年投入上限設定為200億美元，以控制市場波動。

他強調，相關造船合作計畫將由南韓企業主導，結合直接投資與貸款擔保機制，以強化雙方產業鏈合作。

根據最終協議內容，美方針對南韓商品的對等關稅與汽車產業稅率，將依7月的初步共識從25%降為15%；藥品與木材可享「最惠國待遇」，而飛機零組件、學名藥及美國境內未生產的天然資源則可免除關稅。