地方 地方焦點

《可愛冤仇人》到南投　金枝演社劇團邀您體驗台式歌舞魅力

▲金枝演社劇團將赴南投縣公演《可愛冤仇人》。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲金枝演社劇團將赴南投縣公演《可愛冤仇人》。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

有「台客戲劇第一天團」美譽「金枝演社劇團」，將於11月赴南投縣公演原創代表作品《可愛冤仇人》，即日起開始售票；縣政府文化局邀請民眾一起體驗其輕鬆俏皮的台式歌舞喜劇風格，在歡笑中渡過90分鐘難忘時光。

南投縣文化局表示，金枝演社劇團秉持「從土地長出來的文化最感人」創作理念，製作屬於台灣原生的音樂歌舞劇，其獨特的台戲美學為國內僅見，並以「寓藝術於生活、用歡笑播希望」的強大創作能量，為當代大眾搭建起與藝術的橋樑，為極具台灣文化美學特色的現代劇團。

▲金枝演社劇團《可愛冤仇人》，11月16日(日)14:30南投縣政府文化局演藝廳。（圖／記者高堂堯攝）

《可愛冤仇人》全劇時空背景橫跨五○到七○年代的臺灣社會，取擷提煉通俗文化精髓為創作素材，且融合三廳電影院(客廳、餐廳、咖啡廳)的愛情模式、金光戲的熱鬧繽紛、老式台語片的寫實風格等，交織劇中多首讓觀眾朗朗上口的雋永經典老歌，並以歌中劇、音樂、舞蹈、演歌等豐富表演形式，展現自由獨特的台式美學魅力。

縣府文化局提醒，金枝演社劇團《可愛冤仇人》公演時間地點為11月16日(日)14:30於該局演藝廳(南投市建國路135號)，購票請上Opentix兩廳院文化生活系統（https://www.opentix.life/event/1958057254768513025），票價分別為200、300、500元。

【大逃亡】緬軍重砲攻堅KK園區　上千人為求活命跳河出逃

金枝演社走演林邊＆小琉球　台味喜劇熱鬧登場

金枝演社走演林邊＆小琉球　台味喜劇熱鬧登場

「台客第一天團」金枝演社劇團，發起的全台公益巡演「金枝走演‧美麗台灣」計畫，6月20、22日晚上7點分別於屏東林邊及琉球鄉，為鄉親帶來歡樂的台味歌舞好戲《可愛冤仇人》。

