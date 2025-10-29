　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

▲好所宅團隊與詔安客家文化館攜手策展，讓長輩藝術被更多人看見。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲好所宅團隊與詔安客家文化館攜手策展，讓長輩藝術被更多人看見。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在雲林，一場關於陪伴與創作的故事，悄悄在長者家中展開。隨著居家醫療與長照服務的深入，許多長輩在家中接受醫護團隊的關懷照護，不僅獲得身體的療癒，也因為一支畫筆、一張畫紙，讓心靈重拾色彩。由好所宅社區健康照護集團與詔安客家文化館共同主辦的《畫出彼一個心內的好所在・銀髮畫展》，讓居家療護的日常生活，成為一幅幅溫柔的生命畫卷。

居家醫師郭育如與護理師李宜菡在長期訪視中發現，許多生活無法自理的長者，雖然身處熟悉的環境，卻常顯得精神不振、睡眠品質不佳，甚至退化速度加快。兩人靈機一動，開始自製畫紙帶進每一次的訪視，鼓勵長者拿起畫筆、嘗試上色，讓藝術融入生活，也讓療養的日子多了創作的期待。
這份小小的溫暖漣漪，也感染了更多醫護夥伴。

▲好所宅團隊與詔安客家文化館攜手策展，讓長輩藝術被更多人看見。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲李廖金月(左)過去務農，日常以鋤頭為伍，93歲才第一次接觸彩色筆及畫畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

從居家護理師、藥師到社區志工，大家紛紛加入行列，一起推動這場「藝術療癒」的創作行動。長者們畫的主題各自不同，或是童年的農村記憶、或是窗外熟悉的風景，甚至是一碗熱湯、一盆花。從初時的怯生生，到如今一畫成癮，已有20位長者共同參與，創作超過50幅作品，線條稚拙卻飽含情感，顏色鮮明而充滿生命力。

為了讓更多人看見這些作品背後的故事，團隊特別在詔安客家文化館策劃展出，展期至11月9日，吸引許多親友與社區民眾前來欣賞。畫展現場除了長者的畫作，也展示他們的創作歷程與照片，許多觀眾駐足良久，眼眶泛紅，感受到歲月的柔軟。

九旬的李廖金月阿嬤是其中最年長的參展者。當居家護理師遞上畫紙時，她原本推辭「我不會啦」，卻在拿起畫筆後神情專注，對顏色格外講究，常一畫就是好幾天。她笑著說：「畫得不好啦，但畫的時候，心情很好。」那份細膩的用色與靜謐的神情，讓人看見創作帶來的力量。觀眾看著她筆下鮮豔的紅花與蔚藍的天空，驚嘆地說：「完全想不到出自九十多歲的長輩！」

另一位李進隨阿公雖行動不便，仍在護理師陪伴下快樂地創作。他緩緩挑色、穩穩塗抹，畫出記憶中的庭院樹影。護理師笑說：「那一刻，阿公的眼神裡有光。」這些看似平凡的片段，卻是居家照護最溫柔、最真實的療癒時光。

為感謝長者的努力與家屬的支持，主辦單位今日在詔安客家文化館舉辦頒獎與導覽活動，邀請長輩親自站在自己的作品前，分享他們用色彩書寫的生命故事，也讓社區居民共同見證「被看見」的幸福。

面對超高齡社會，居家醫療與長照服務扮演越來越關鍵的角色。郭育如醫師指出，藝術創作不僅有助於長者情緒穩定與睡眠改善，更能延緩退化、提升生活品質。「畫畫讓他們在熟悉的家中，有事可做、有成就可盼，這是一種心靈的照顧。」這場銀髮畫展，不只是作品的展示，更是一段段被溫柔記錄的生命故事，提醒人們「在家，也能被看見」。

▲好所宅團隊與詔安客家文化館攜手策展，讓長輩藝術被更多人看見。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《畫出彼一個心內的好所在》銀髮畫展共有20名居家醫療個案參與，平均年齡達85歲以上，即日期至11月9日於崙背詔安客家文化館展出逾50幅畫作。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
王子偷吃粿粿昔喊「啪啪啪」！悄刪文被抓到了
民眾黨2026首波議員提名出爐　北市現任4人、新竹2人拼連任
坣娜爆3年前罹癌！　堅強抗病魔：不讓人看出來
燕子口堰塞湖崩解狂瀉超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

全國首創！新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

挖土機超人拆彈成功　燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖崩解狂瀉15分超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失對比圖

日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

讓愛陪孩子一起畢業旅行　雲林慈善基金會用善意圓夢

文物故事+英語學習　故宮x佳音英語跨界合作聯名教材

新樓醫院推動「當責文化」　頒發團隊之星激勵全院向上

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

全國首創！新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

挖土機超人拆彈成功　燕子口6部怪手「向山鞠躬」萬人讚爆

燕子口堰塞湖崩解狂瀉15分超壯觀！「Tiffany藍湖水」消失對比圖

日月光、矽品助陣　雲科大環教成果展亮眼登場

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

讓愛陪孩子一起畢業旅行　雲林慈善基金會用善意圓夢

文物故事+英語學習　故宮x佳音英語跨界合作聯名教材

新樓醫院推動「當責文化」　頒發團隊之星激勵全院向上

輝達落腳T17、18！洲美段死灰復燃成轉折　促新壽願合意解約

新北市圖萬聖節辦「書中人物變裝趴」　邀親子用創意玩閱讀

建議粿粿「跟家寧組團」！網紅開酸：說不定黑到谷底翻紅

外交部：中華民國政府對泰國王太后詩麗吉辭世深致哀悼

交往多年還是不結婚　女性不想結婚的5個理由

APEC將登場　外交部：我國10計畫獲補助、14場高階會議我國均出席

坣娜病逝粉絲都哭了　好友趙婷「她笑的時候，連天都亮了」

6月才見面「坣娜從不提病痛」！　友人聞死訊崩潰：不可置信

超時工作大腦真的變了！科學家揭「過勞腦」體積增加、情緒更敏感

全國首創！新北AI預警系統「神速應變」　奪城市治理卓越獎首獎

【學生超暖❤】攙扶跌倒奶奶　沒想到後方貨車竟這樣開！

地方熱門新聞

豬瘟疑雲　中市府深夜回應6大質疑

燕子口堰塞湖狂瀉！Tiffany藍湖水消失

南投縣政府規劃草屯先導轉運站

草屯婦牢記中風辨識口訣救夫一命

黃偉哲表揚守望相助績優隊、阻詐有功人員攔阻逾9千萬元詐騙款

店家放無肉假！民進黨團點名中市2官員下台

甜美女孩變身國手！莊玉雪日練14小時首戰技職奧運拚奪牌

亞太腫瘤消融年會圓滿閉幕　台灣引領精準醫療新潮流

流感疫苗剩4成庫存11月起50歲以上台南市民可免費接種

太子爺慶生變看片趴！三平板布袋戲、歌仔戲、蠟筆小新上陣

王家貞痛批賴清德光電弊案連連、環境破壞嚴重有臉喊清廉愛鄉土？

輝達協理廖彥勛回饋母校助崑大棒球教育紮根延續夢想

高雄熱傷害暴增107%　白喬茵提風扇衣補助

業者推五行能量保養　搶攻身心療癒商機

更多熱門

相關新聞

10條正能量金句必收藏

10條正能量金句必收藏

工作不順、感情總是事與願違，這世界好像處處向你作對，這時候的你需要一點小治癒，有時候一句話就能讓你茅塞頓開，支撐著你度過低潮，總會迎向光，盤點以下10條正能量句子，很值得收藏。

用5步驟打造家裡「親自然設計」

用5步驟打造家裡「親自然設計」

用色彩說心事　暖七社福助家庭減壓

用色彩說心事　暖七社福助家庭減壓

國外流行早晨讀詩　穩住一天節奏

國外流行早晨讀詩　穩住一天節奏

渡假村假日語言繪畫體驗營　感受藝術創作樂趣

渡假村假日語言繪畫體驗營　感受藝術創作樂趣

關鍵字：

好所宅社區健康照護集團心靈療癒居家醫療藝術創作

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

快訊／王子道歉！

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

粿粿沒洗澡「突襲王子房間」！

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面