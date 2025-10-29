從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

▲好所宅團隊與詔安客家文化館攜手策展，讓長輩藝術被更多人看見。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

在雲林，一場關於陪伴與創作的故事，悄悄在長者家中展開。隨著居家醫療與長照服務的深入，許多長輩在家中接受醫護團隊的關懷照護，不僅獲得身體的療癒，也因為一支畫筆、一張畫紙，讓心靈重拾色彩。由好所宅社區健康照護集團與詔安客家文化館共同主辦的《畫出彼一個心內的好所在・銀髮畫展》，讓居家療護的日常生活，成為一幅幅溫柔的生命畫卷。

居家醫師郭育如與護理師李宜菡在長期訪視中發現，許多生活無法自理的長者，雖然身處熟悉的環境，卻常顯得精神不振、睡眠品質不佳，甚至退化速度加快。兩人靈機一動，開始自製畫紙帶進每一次的訪視，鼓勵長者拿起畫筆、嘗試上色，讓藝術融入生活，也讓療養的日子多了創作的期待。

這份小小的溫暖漣漪，也感染了更多醫護夥伴。

▲李廖金月(左)過去務農，日常以鋤頭為伍，93歲才第一次接觸彩色筆及畫畫。（圖／記者游瓊華翻攝）

從居家護理師、藥師到社區志工，大家紛紛加入行列，一起推動這場「藝術療癒」的創作行動。長者們畫的主題各自不同，或是童年的農村記憶、或是窗外熟悉的風景，甚至是一碗熱湯、一盆花。從初時的怯生生，到如今一畫成癮，已有20位長者共同參與，創作超過50幅作品，線條稚拙卻飽含情感，顏色鮮明而充滿生命力。

為了讓更多人看見這些作品背後的故事，團隊特別在詔安客家文化館策劃展出，展期至11月9日，吸引許多親友與社區民眾前來欣賞。畫展現場除了長者的畫作，也展示他們的創作歷程與照片，許多觀眾駐足良久，眼眶泛紅，感受到歲月的柔軟。

九旬的李廖金月阿嬤是其中最年長的參展者。當居家護理師遞上畫紙時，她原本推辭「我不會啦」，卻在拿起畫筆後神情專注，對顏色格外講究，常一畫就是好幾天。她笑著說：「畫得不好啦，但畫的時候，心情很好。」那份細膩的用色與靜謐的神情，讓人看見創作帶來的力量。觀眾看著她筆下鮮豔的紅花與蔚藍的天空，驚嘆地說：「完全想不到出自九十多歲的長輩！」

另一位李進隨阿公雖行動不便，仍在護理師陪伴下快樂地創作。他緩緩挑色、穩穩塗抹，畫出記憶中的庭院樹影。護理師笑說：「那一刻，阿公的眼神裡有光。」這些看似平凡的片段，卻是居家照護最溫柔、最真實的療癒時光。

為感謝長者的努力與家屬的支持，主辦單位今日在詔安客家文化館舉辦頒獎與導覽活動，邀請長輩親自站在自己的作品前，分享他們用色彩書寫的生命故事，也讓社區居民共同見證「被看見」的幸福。

面對超高齡社會，居家醫療與長照服務扮演越來越關鍵的角色。郭育如醫師指出，藝術創作不僅有助於長者情緒穩定與睡眠改善，更能延緩退化、提升生活品質。「畫畫讓他們在熟悉的家中，有事可做、有成就可盼，這是一種心靈的照顧。」這場銀髮畫展，不只是作品的展示，更是一段段被溫柔記錄的生命故事，提醒人們「在家，也能被看見」。

▲《畫出彼一個心內的好所在》銀髮畫展共有20名居家醫療個案參與，平均年齡達85歲以上，即日期至11月9日於崙背詔安客家文化館展出逾50幅畫作。（圖／記者游瓊華翻攝）