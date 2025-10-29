被雞追爆紅！黑絲OL「粉絲一夜暴增」　公雞悲慘身世意外曝光

▲長髮OL在停車場被公雞追，被網友神到IG了。（翻攝自Threads、IG＠yian422）

圖文／鏡週刊

高雄一名長髮氣質OL在停車場繳費後，卻被「地雞主」狂追，嚇得她狂奔回車上，影片曝光意外爆紅，事後OL除了身分被挖出外，連IG也被神到了，短短1天粉絲人數就暴增3000名，也意外讓公雞悲慘身世曝光。

高雄正妹OL在社群Threads分享行車紀錄器，只見她當時繳完停車費準備離開，與一隻公雞「四眼相交」後，下秒就突然加速被追著她跑，接著另隻夥伴也衝出助陣，當場被兩雞夾擊，讓她嚇得邊尖叫邊狂奔上車，「我沒惹到你（公雞），你太不講武德了」。

逗趣60秒影片一曝光，隨即掀起討論，也吸引超過150萬次觀看，事後正妹OL的社群也被網友神到了，原來正妹是甜美系汽車業務徐苡安，目前任職於高雄TOYOTA北高營業所，透露當時很擔心被咬破絲襪，如今因被雞追逐意外爆紅，也讓她在IG笑說，「雞不可失」、「我到現在還是覺得很荒謬，但謝謝粉絲們這麼喜歡。」

▲徐苡安小有名氣，擁有火辣身材。（翻攝自IG＠yian422）

事實上，徐苡安小有名氣，雖當時穿OL制服，但其實擁有火辣身材，也經常在社群上分享大飽眼福的照片，這次也因公雞事件迅速漲粉，短短一天就漲3000名粉絲，也已突破1.2萬人追蹤。

至於雞從哪裡來，據《三立新聞》報導，附近居民透露，從未聽過被公雞追的事，但該公雞疑似遭人棄養，因此在停車場附近棲息，曾打電話向動保處反應，但動保處表示「不知道是誰的無法處理」。



