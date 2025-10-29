　
大陸 大陸焦點 特派現場

湖南網紅直播抓雨傘節被咬　嫌血清太貴未就醫後消失

▲陸59歲網紅直播抓雨傘節被咬，嫌血清太貴未就醫後失蹤。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲陸59歲網紅直播抓雨傘節被咬，嫌血清太貴未就醫後失蹤。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

湖南邵陽一名59歲的直播主尹華健在拍攝「抓蛇影片」時遭毒蛇咬傷，送醫後卻疑因不願支付血清費用離院後失蹤，引起外界關注。當地警方與救援隊聞訊，已展開連日搜救，但截至目前仍未找到人。

《瀟湘晨報》報導， 10月27日，有網友發視頻（影片）稱，湖南邵陽洞口縣有一名男子尹華健在直播挖蛇時被蛇咬傷，他到醫院檢查後卻自行離開，至今下落不明。

▲陸59歲網紅直播抓雨傘節被咬，嫌血清太貴未就醫後失蹤。（圖／翻攝瀟湘晨報）

尹華健被指於10月26日晚間直播時疑似遭銀環蛇（雨傘節，下同）咬傷。據其友人任先生轉述，尹在醫院得知注射血清需花費約4000元人民幣（約1.72萬元新台幣）後選擇離開，事後便與外界失聯。任先生強調，「醫生說有血清沒事，但他可能覺得太貴，就沒打。」

據了解，59歲的尹華健近幾個月才開始拍攝抓蛇影片並上傳社群平台，疑為博取更多關注，增加收入。事發當天他未使用防護夾具，而是徒手捉蛇。根據監視器畫面顯示，27日凌晨零時許，他曾駕車經過縣城一座橋樑，隨後行蹤不明。

洞口縣強仁救援隊指出，自26日晚間介入後已持續搜尋兩天。至28日晚間，搜救人員在當地找到尹華健的車輛，並有居民稱曾看見他棄車離開，救援隊目前仍正收緊搜救範圍，全力尋人。

更多新聞
