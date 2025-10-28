　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／超派鐵拳狠揍Toyz　超哥二審仍判6月全案定讞

記者黃哲民／台北報導

網紅超哥（本名黃伯超）經營餐廳，去年（2024年）1月被網紅Toyz（本名劉偉健）開直播負評踢館，超哥涉當街打傷Toyz出氣，超哥挨告認罪、一審被台北地院依傷害罪判刑6月、得易科罰金，正在台中監獄服刑的Toyz不服、上訴求重判，超哥願賠50萬元但Toyz堅持求償100萬元，北院今（28日）駁回上訴，全案定讞。

▲▼超哥（黃伯超）揍Toyz（劉偉健）一審被判刑6月，Toyz上訴並視訊連線出庭喊判太輕，超哥開完庭表示上訴是對方的權利。（圖／記者黃哲民攝）

▲網紅超哥（黃伯超）揍Toyz（劉偉健）一審被判刑6月，Toyz上訴請求加重改判，超哥出庭表示上訴是對方的權利。（資料照／記者黃哲民攝）

本案發生於去年1月20日，Toyz到超哥當時在北市大安區延吉街經營的「超甲組海鮮·丼飯」吃晚餐，自詡「美食公道伯」的Toyz邊吃邊開直播，數落店內醋飯難吃。

超哥認為Toyz踢館賺流量，當晚9點多趕回店內和Toyz溝通但話不投機，超哥在店外當著直播鏡頭前拉扯Toyz拳打腳踢，怒嗆「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣，就別想活著」等語，超哥的員工林男在旁趁亂猛踹Toyz。

▲▼實況主Toyz（劉偉健）日前與超哥起衝突遭對方狠揍，頭部受傷縫了11多針。今（29）日Toyz出席公益記者會，當場秀出頭部傷口。（圖／記者李毓康攝）

▲Toyz（劉偉健）曾當眾秀出頭部遭超哥毆打縫合的傷口。（資料照／記者李毓康攝）

Toyz跌坐馬路上頭破血流、送醫縫合10多針，告超哥涉嫌殺人未遂，超哥到案被檢察官複訊後諭令交保5萬元，受訪說「對這種人，講什麼都講不通，我越講越氣憤，一時失慮，用了『超派鐵拳』揍了他一頓。」

檢方勘驗街道監視畫面與驗傷單，認定超哥無殺人犯意，起訴他與林男涉犯傷害、恐嚇等罪嫌，超哥和員工林男認罪願賠償和解，但Toyz放話求償1億元沒協商空間，北院一審依傷害罪判超哥6月徒刑，林男2月徒刑，皆得易科罰金。

Toyz因另案販售大麻菸彈，被判刑4年2月定讞，去年5月間入獄服刑至今，他上訴二審主張超哥2人對他專打頭、眼，還嗆他「不是你死就是我死」，且用力將他從人行道拖倒在柏油路上，若猝然仰倒撞頭、會有生命危險，請求法官加重改判。

超哥出庭受訪曾說打架本來就會嗆聲、不然要怎麼打架，對於Toyz上訴的主張，超哥回應這是對方的權利，「謝謝大家關心！」若對方提出的條件合理，就繼續調解，但超哥提出50萬元和解調解，因Toyz堅持求償100萬元而破局，超哥一度當眾爆氣「不要無限上綱，不然判我100年好不好！」

更多新聞
台日鮮奶美味PK！　22款盲測研究出爐

