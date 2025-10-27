　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

館長登長城高喊「不到長城非好漢」　呼籲台灣網友快來走走體驗

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長走上萬里長城，從螢幕到實地，直說親眼看到才震撼。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣網紅「館長」陳之漢今（27）日來北京走走重頭戲之一挑戰登上萬里長城（八達嶺）。他一路實地邊走邊爬與隨行團隊分享感想，感嘆「前人種樹、後人乘涼」，並盛讚先人築長城的智慧與毅力，更呼籲台灣朋友親自來看看，「現在真的很方便，有機會一定要來走走看看，大陸有太多美景，光是北京直播一個月都走不完，還預告下次要去圓明園、頤和園看看。

台灣網紅「館長」陳之漢選在25日台灣光復節赴大陸，首站抵達北京展開四天走走旅程，「館長」陳之漢選10月25日「台灣光復節」飛抵北京，展開為期12天的「兩岸文化交流與幫賴清德尋根之旅」，首日行程先參訪盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館、逛宛平城和盧溝橋、北京前門大街體驗老北京風情，晚上由好友汪小菲接風宴請。

館長今天27日下午挑戰八達嶺長城，體驗「不到長城非好漢」的感想。由於北京郊區戶外溫度是個位數，館長身穿羽絨大衣爬長城，直說景色「十分壯麗！」沿途所見設施完善，「現在來這邊真的非常舒服，沿途都有販賣機、小吃部，吃喝都方便。」

一旁導遊解釋，現在交通個方面都方便多，還能搭纜車。館長則回應，「前人種樹、後人乘涼。」

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲沿途不少大陸民眾認出館長，激動拍照、握手。（圖／記者任以芳攝）

沿途還有大陸民眾認出館長，激動的跟他握手，或是默默在旁邊用手機紀錄「館長爬長城」。來自福建吳先生接受《東森新媒體ETtoday》訪問說，「我欣賞館長直率！而且很愛國。」另一位北京的研究生則說，「剛好看到小紅書有網友預告館長要來，而且自己也很巧同一天爬長城，沒想到真得遇到了！」

難得爬長城，館長也很認真聽導遊講解歷史，十分感嘆當年歷朝歷代靠著萬里長城，抵禦外敵的艱辛歷史。談到登長城的最大感受，館長說，「很佩服先人的智慧，到底花了多少的精力、努力，才能有辦法建這些鬼斧神工的長城，昨天我上網是世界八大奇跡建築，在那個年代已經就這麼厲害，咱們中國人智慧真的是很棒。」

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長登萬里長城，手摸城牆感受歷史，感動直呼：「不到長城非好漢！」（圖／記者任以芳攝）

館長笑說，「大家都聽過『不到長城非好漢』，今天我們真的站在這裡，手摸著這堵牆，親身感受那段歷史，真的很震撼。能親眼看到、親腳走過，才知道這一切有多不容易。」接著分享，自己昨天跟北京在地的朋友聊，如果開直播，整整播半個月都播不完，因為光是北京景區太多了。

聽到導遊介紹過去古時候台灣考生進京趕考，館長也聽得十分入迷，也與直播鏡頭前觀眾解釋，「以前趕考要一年才能從台灣到北京，現在（坐飛機）三個小時就到了，真的很方便。」導遊補充說，「要是考上沒事，沒考上就得在台灣會館蹲個兩三年。」

館長喊話，希望更多台灣朋友能來看看，過去不只是讀過歷史課本，也聽過歌、看過劇、看過書、看過小說、看過網絡上介紹萬里長城，相信有很多人都知道。「希望大家不要只在螢幕上看，要親自走一趟，來這裡當真正的『好漢』。」

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲館長呼籲台灣朋友來看一看，大陸很大有太多直得走走景色。（圖／記者任以芳攝）

不只北京，大陸每個地方都值得一去。我這次已經走過四、五個城市，每個地方都有不同的人文和歷史。「北京更是到處都是景點，像頤和園、紫禁城，我這次都還沒時間去，希望下次再來。」

根據館長公開為期12天的「兩岸文化交流與幫賴清德尋根之旅」，行程橫跨北京、瀋陽與廈門。首先飛抵北京停留4天後將北上東北，再南下廈門，12天去4個城市，預計11月初返台。

他也說，此行感覺自己快變歷史老師，他也強調，不怕民進黨找麻煩，也預告此行最大亮點要去福建幫總統賴清德回福建老家尋根。

▼ 館長爬「八達嶺」長城，沿途景色。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 館長、長城、北京(2025.10.27) 。（圖／記者任以芳攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
探望老父遇死劫！酒駕男撞飛孝子「車都爛了」　他頭顱骨折亡
快訊／高雄捷運驚傳落軌！1女卡車廂下搶救中
快訊／樂天桃猿G5打線出爐
資深港星驚傳病危入院　「身家破4億」超狂家世背景曝光
快訊／非洲豬瘟「觀察監測期」將延長　清消採檢2處仍驗出病毒
交纏CEO雙亡！25歲正妹是游泳健將　富商前男友悲曝：她很上
反轉自己的反轉！台中豬瘟再爆「第3名獸醫師」　公職身分曝光
快訊／棒次大調整！中信兄弟G5打線出爐
張峻鬧場踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

館長登長城高喊「不到長城非好漢」　呼籲台灣網友快來走走體驗

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

廣東肉品公司外堆滿大量死豬　官方介入：暫未流入市場　

「川習會」交易台灣？　學者：棄台論短期內不會發生

陸民眾被指「頭皮有蟲」　進出一次理髮店遭強迫推銷花6萬人民幣

陸央媒接力齊發聲　「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

死亡車禍畫面曝！台中奧迪女駕駛闖紅燈　騎士遭撞噴飛10多公尺

川普見證泰柬和平協議！　泰總理親口諾：立即釋放18柬士兵

北市電動公車開到冒煙！司機+10乘客立即疏散　合力開噴滅火

台南豬農違規載運豬隻被抓包！黃偉哲怒斥：再守不住就連滾帶爬

陸進入制度轉型關鍵節點　學者：「十五五」成為「反內捲」規劃

館長登長城高喊「不到長城非好漢」　呼籲台灣網友快來走走體驗

「十五五」規劃強調「有為政府」　學者：國進民退更明顯

廣東肉品公司外堆滿大量死豬　官方介入：暫未流入市場　

「川習會」交易台灣？　學者：棄台論短期內不會發生

陸民眾被指「頭皮有蟲」　進出一次理髮店遭強迫推銷花6萬人民幣

陸央媒接力齊發聲　「台灣光復」話語權另闢「祖國統一」戰場

十五五規劃將「史無前例」重視兩岸　張五岳：未來數月是交流機遇期

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」　有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

陸A股高開高走　滬指逼近4000點大關...漲幅1.04％

梵克雅寶夢幻樂園超好拍　金珠珠寶施展活潑魅力

快訊／豬瘟案例場仍未拉封鎖線　農業部：案場、闖入者都恐遭罰

微星「雙11購物節」全攻略！明星筆電享萬元折扣、頂規筆電下殺2.5萬　購機再抽11,111電子現金

堤諾比薩開賣「爆量香菜系列」　炸雞、氣泡飲一次吃

台東縣10月道安會報　強化國際衝浪賽交通疏導與行車規劃

看《回魂計》太入戲！傅孟柏賣場「被陌生男挑釁」笑了：情緒複雜

日本米其林餐旅首來台！攜手大統集團插旗高屏　高球場蓋度假村

兄弟陷火力瓶頸！得點圈22打數1安　平野：要動腦對決強投

中央延長活豬禁運　台東縣府加碼自主防疫至11/26

為逃漏遺產稅！　日本兄妹在家中「藏10億日圓現金」

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

大陸熱門新聞

中國衛星太空俯瞰台灣！台北、竹科全入鏡

撿獲大陸霹靂-15飛彈　印度正尋求仿製：是一款好武器

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

港男大生看色情網站亡！螢幕停在鹹濕圖

陸「萬能遙控器」流竄　配對解碼便能破解社區商場停車場鐵捲門

王滬寧：未來統一後台灣有7項更好發展

金價飆升！陸民間興起「淘金熱」 有人蹲點河道淘半天「喜提1克」

袋裝麵包出現「活蟑螂」！　密封空間竟能存活

13歲離家女孩失聯7天！　結局大逆轉：躲空房間玩手機

遊客手卡恐龍嘴失血色發白 博物館切恐龍下巴救援...日後分開展示

館長登長城高喊「不到長城非好漢！」　

統戰APP傳12萬人登記　陸委會：搜不到

台灣光復節赴北京　館長：期待幫賴清德回福建尋根

詐團冒充抖音客服　他照做下載App「痛失212萬」

更多熱門

相關新聞

合歡山車禍多！機車追撞保時捷　賓士撞護欄

合歡山車禍多！機車追撞保時捷　賓士撞護欄

光復節連假告終，合歡山公路台14線在連假期間和今天收假日早晨都傳出車禍意外：機車騎士林姓男子疑似夜衝武嶺、一早下山時體力不支，於追撞前方車輛後倒地、受傷送醫，今天早上又有民眾駕駛賓士疑過彎時不慎自撞護欄，所幸兩起車禍當事人皆無性命之虞。

中國公布台灣衛星照稱「都是中國的」　綠委：幼稚小屁孩把戲

中國公布台灣衛星照稱「都是中國的」　綠委：幼稚小屁孩把戲

韓YTR深夜遭擄打！2男開車200公里遠痛毆

韓YTR深夜遭擄打！2男開車200公里遠痛毆

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

影／館長再罵「民進黨是歷史罪人」

可卡犬偷麵包　被零食賄賂不鬆口

可卡犬偷麵包　被零食賄賂不鬆口

關鍵字：

館長北京光復節抗戰網紅長城

讀者迴響

熱門新聞

隋棠小姑❤洋男友4年被求婚了！

高中生被車濺濕　「滿級分嗆聲文」真的釣出車主

山豬過世1年半「寄結婚紅包給逸祥」PO文暖哭網

2人近期同居！富少擁美甲師小女友陳屍信義豪宅

快訊／越晚下越大！　4縣市大雨特報

家寧「本人還在挖土跟吃土當中」首鬆口近況

富少抱小女友陳屍豪宅　臉書穩交對象竟是另一人

台中豬瘟案情逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去

人妻揪酒局遭下藥性侵！起床內褲不見了

連勝文賣12年愛車：國民黨太窮了

救完人趕送餐！外送員違規挨罰：下次還會救

快訊／3張5-6月千萬統一發票無人領　下周三到期財部急尋

張峻狠踹傅崐萁桌　災民怒：我們是賤民嗎？

獨／25歲正妹交纏CEO雙亡！前男友喊話還她公道

6種生活常見物質確定會致癌！醫示警

更多

最夯影音

更多
薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

李光洙.金宇彬墨西哥菜吃到沒靈魂　都敬秀再排「塔可餅」挨打了XD

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面