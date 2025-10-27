館長登長城高喊「不到長城非好漢」　呼籲台灣網友快來走走體驗

▲館長走上萬里長城，從螢幕到實地，直說親眼看到才震撼。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

台灣網紅「館長」陳之漢今（27）日來北京走走重頭戲之一挑戰登上萬里長城（八達嶺）。他一路實地邊走邊爬與隨行團隊分享感想，感嘆「前人種樹、後人乘涼」，並盛讚先人築長城的智慧與毅力，更呼籲台灣朋友親自來看看，「現在真的很方便，有機會一定要來走走看看，大陸有太多美景，光是北京直播一個月都走不完，還預告下次要去圓明園、頤和園看看。

台灣網紅「館長」陳之漢選在25日台灣光復節赴大陸，首站抵達北京展開四天走走旅程，「館長」陳之漢選10月25日「台灣光復節」飛抵北京，展開為期12天的「兩岸文化交流與幫賴清德尋根之旅」，首日行程先參訪盧溝橋中國人民抗日戰爭紀念館、逛宛平城和盧溝橋、北京前門大街體驗老北京風情，晚上由好友汪小菲接風宴請。

館長今天27日下午挑戰八達嶺長城，體驗「不到長城非好漢」的感想。由於北京郊區戶外溫度是個位數，館長身穿羽絨大衣爬長城，直說景色「十分壯麗！」沿途所見設施完善，「現在來這邊真的非常舒服，沿途都有販賣機、小吃部，吃喝都方便。」

一旁導遊解釋，現在交通個方面都方便多，還能搭纜車。館長則回應，「前人種樹、後人乘涼。」

▲沿途不少大陸民眾認出館長，激動拍照、握手。（圖／記者任以芳攝）

沿途還有大陸民眾認出館長，激動的跟他握手，或是默默在旁邊用手機紀錄「館長爬長城」。來自福建吳先生接受《東森新媒體ETtoday》訪問說，「我欣賞館長直率！而且很愛國。」另一位北京的研究生則說，「剛好看到小紅書有網友預告館長要來，而且自己也很巧同一天爬長城，沒想到真得遇到了！」

難得爬長城，館長也很認真聽導遊講解歷史，十分感嘆當年歷朝歷代靠著萬里長城，抵禦外敵的艱辛歷史。談到登長城的最大感受，館長說，「很佩服先人的智慧，到底花了多少的精力、努力，才能有辦法建這些鬼斧神工的長城，昨天我上網是世界八大奇跡建築，在那個年代已經就這麼厲害，咱們中國人智慧真的是很棒。」

▲館長登萬里長城，手摸城牆感受歷史，感動直呼：「不到長城非好漢！」（圖／記者任以芳攝）

館長笑說，「大家都聽過『不到長城非好漢』，今天我們真的站在這裡，手摸著這堵牆，親身感受那段歷史，真的很震撼。能親眼看到、親腳走過，才知道這一切有多不容易。」接著分享，自己昨天跟北京在地的朋友聊，如果開直播，整整播半個月都播不完，因為光是北京景區太多了。

聽到導遊介紹過去古時候台灣考生進京趕考，館長也聽得十分入迷，也與直播鏡頭前觀眾解釋，「以前趕考要一年才能從台灣到北京，現在（坐飛機）三個小時就到了，真的很方便。」導遊補充說，「要是考上沒事，沒考上就得在台灣會館蹲個兩三年。」

館長喊話，希望更多台灣朋友能來看看，過去不只是讀過歷史課本，也聽過歌、看過劇、看過書、看過小說、看過網絡上介紹萬里長城，相信有很多人都知道。「希望大家不要只在螢幕上看，要親自走一趟，來這裡當真正的『好漢』。」

▲館長呼籲台灣朋友來看一看，大陸很大有太多直得走走景色。（圖／記者任以芳攝）

不只北京，大陸每個地方都值得一去。我這次已經走過四、五個城市，每個地方都有不同的人文和歷史。「北京更是到處都是景點，像頤和園、紫禁城，我這次都還沒時間去，希望下次再來。」

根據館長公開為期12天的「兩岸文化交流與幫賴清德尋根之旅」，行程橫跨北京、瀋陽與廈門。首先飛抵北京停留4天後將北上東北，再南下廈門，12天去4個城市，預計11月初返台。

他也說，此行感覺自己快變歷史老師，他也強調，不怕民進黨找麻煩，也預告此行最大亮點要去福建幫總統賴清德回福建老家尋根。

▼ 館長爬「八達嶺」長城，沿途景色。（圖／記者任以芳攝）