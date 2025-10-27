　
3C家電

M6 iPad Pro明年大改版？爆料稱將首度採用「均熱板」設計

▲M5 晶片 iPad Pro 。（圖／蘋果官網）

▲M5 晶片 iPad Pro 。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果似乎正準備為下一代 iPad Pro 帶來顯著的硬體變革。隨著晶片效能不斷提升、發熱量增加，這款旗艦平板將首度導入「均熱板散熱」設計，進一步強化長時間高負載下的穩定表現，提升專業級使用體驗。

根據《彭博》記者古爾曼（Mark Gurman）在其最新《Power On》專欄中的指出，蘋果計畫在下一代 iPad Pro 採用與 iPhone 17 Pro 相同的均熱板散熱技術。古爾曼指出，這項設計能透過液體氣化與冷凝循環原理迅速分散熱源，減少熱節流（throttling）問題，對影像剪輯、3D 建模與多工處理等重度使用者來說是一大福音。

新款 iPad Pro 預計搭載以台積電 2 奈米製程打造的 M6 晶片，成為蘋果首款採用該製程的行動裝置。若散熱效果理想，古爾曼認為蘋果未來可能會將此技術拓展至其他被動散熱產品，如 MacBook Air。

目前 iPad Pro 的更新週期約為 18 個月，依此推算，下一代 M6 iPad Pro 可能在 2027 年春季登場。

若爆料屬實，M6 iPad Pro 將成為蘋果首款導入均熱板散熱的平板電腦，也象徵蘋果正積極提升專業用戶的性能體驗。從 M6 晶片到全新散熱架構，蘋果正一步步推進「筆電級平板」的完整形態。

10/25 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

iPad、iPad Pro、M6晶片、均熱板、Vapor Chamber、Apple、蘋果

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打

薔薔柬埔寨探監晚安小雞..他認已學乖　親曝牢獄生活「太囂張」第一天就被打
破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

破壞王？抽油煙機突打不開　調皮傭人：老闆有錢換新的

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

萬聖節扮殭屍搭手扶梯！　業務不熟練差點摔倒ＸＤ

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

北市信義區豪宅雙屍命案相驗　男女雙方家屬悲抵殯儀館

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

史上首次！媽祖坐鎮台灣大賽為猿加持　球迷驚見一巧合「是有的」

