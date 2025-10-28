　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果揭行動錢包新戰略　Apple Pay阻詐10億美元、數位護照即將啟用

▲▼Apple Pay。（圖／蘋果官網）

▲Apple Pay。（圖／蘋果官網）

記者吳立言／綜合報導

蘋果全球支付與錢包服務副總裁 Jennifer Bailey 日前於美國 Money 20/20 大會發表主題演講，公布 Apple Pay 與 Apple Wallet 的最新發展藍圖。她指出，Apple Pay 在過去一年成功阻擋超過 10 億美元（約新台幣 300 億元）詐騙交易，同時也宣布數位身分證與護照功能即將上線，讓 iPhone 朝「全方位數位錢包」更進一步。

Bailey 引述蘋果內部數據指出，Apple Pay 的防詐效率比傳統信用卡與金融卡高出 60% 至 90%，成效顯著。目前 Apple Pay 已覆蓋全球 89 個市場、支援超過 1.1 萬家金融機構與卡組織，在美國零售市場的普及率已達 90%，遠高於 2014 年推出時的 3%。她強調：「我們的目標，是讓每一次交易都安全、快速且值得信賴。」

除了支付功能外，Apple Wallet 的應用正快速擴展。現已支援交通票證、飯店房卡、車鑰匙與駕照等多項功能，全球共有 250 個地區、800 座城市提供交通卡服務，超過 200 萬間飯店房間採用 Wallet 房卡技術，並與 29 家汽車品牌合作開發數位車鑰匙。

Bailey 同時確認，蘋果預計於年底前推出「數位 ID」升級版本，新增對美國護照的支援。屆時用戶可直接以 iPhone 在美國特定 TSA 國內航班安檢點出示數位證件，無需攜帶實體護照。她也透露，Tap to Pay on iPhone 功能已拓展至 48 個市場、超過 1500 萬商戶，顯示蘋果正加速推動「無現金、無卡片」的行動支付生態。

Bailey 最後表示，Apple Wallet 的發展方向是「讓身份、支付與安全匯聚於一個裝置」。從 Apple Pay 阻詐 10 億美元，到 iPhone 即將能作為護照使用，蘋果正試圖把手機變成用戶生活的核心證明與交易工具。

10/27 全台詐欺最新數據

439 2 3435 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

ApplePayAppleWallet行動支付電子支付數位護照Apple蘋果JenniferBailey

