亂丟垃圾被抓包　婦塞千元躲罰辯「沒人看到」下場更慘

記者黃翊婷／台北報導

婦人阿鳳（化名）去年5月間趁著凌晨無人時，將一包垃圾棄置於公園布告欄下方，結果當場被清潔隊的巡查人員發現，她為了避免遭開單舉發，竟拿出1000元鈔票求情「拜託啦，你不要這樣子啦，沒有人看到啦」，反而因此挨告。台北地院法官日前審理之後，依法判處阿鳳有期徒刑4個月，褫奪公權1年，緩刑2年。

▲阿鳳亂丟垃圾被抓包，竟掏出1000元意圖賄賂巡查人員。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿鳳去年5月間趁著凌晨無人時，將一包未依規定使用專用垃圾袋的家戶廢棄物，棄置於公園的布告欄下方，正好被清潔隊的巡查人員撞見，當場遭攔查取締。

阿鳳為了避免挨罰，竟從皮包內取出現金1000元，並放在巡查人員的舉發本上，經對方告知「塞錢是違法的」，仍持續求情「拜託啦，你不要這樣子啦，沒有人看到啦」。

巡查人員立即拒絕，最後不僅依規定舉發阿鳳亂丟垃圾的行為，還將阿鳳的1000元交給台北市環保局政風室查扣。阿鳳到案之後，對於上述犯行，她在警詢、偵查、本院審理程序中均坦承不諱。

台北地院法官認為，阿鳳因為亂丟垃圾挨罰，為了不被舉發，竟意圖以現金1000元賄賂，行為確實不妥，考量到她只是因為一時失慮觸法，所犯罪質惡性並非重大，犯後也已經坦承全部犯行，而且深具悔意，最終依犯非公務員對於公務員違背職務行為行求賄賂罪，判處她有期徒刑4個月，褫奪公權1年，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要參加4場法治教育課程，全案仍可上訴。