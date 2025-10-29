台灣砸2467億買66架F-16V「零交機」！國防部曝主因：與美協調中

▲台灣國軍F-16V戰機。（圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

針對外界質疑美國對台軍售多項裝備延宕交付，尤其66架F-16V新式戰機至今「零交機」，國防部28日傍晚發出聲明指出，疫情後受全球供應鏈中斷影響，部分軍購進度受阻，目前仍有包括「F-16V BLK70」在內的3項軍售案延宕中。我方已與美方持續協調，督促相關廠商加快產製，確保交運時程。

國防部強調，目前各項軍售案均透過台美雙邊會議與駐廠稽核機制嚴密管控；同時我方已檢討修正發價書付款期程，避免在裝備尚未交運時過早付款，以確保國家利益。國軍部隊也同步推動接裝訓練，希望在新機交付後可立即形成戰力，強化防衛效能。

立法院27日總質詢，國民黨立委徐巧芯指出，美方積欠我方軍售品項金額高達6590億元，F-16V恐從2023年至2026年間全數跳票。行政院長卓榮泰回應，延宕確實存在，政府若確認有不當得利，將依法主張求償、要求廠商返還不當利益。國防部副部長鍾樹明則坦言，軍購案基於政府對政府協議性質無法求償，但針對商購案仍可依法追討。

據了解，台灣斥資約新台幣2467億元購買的F-16V戰機，原訂2026年前全數交付。對於傳出年底將再推動1.3兆元國防特別預算案，卓榮泰回應，目前尚無具體金額與方向，若確有需要，會依程序送立院審議。