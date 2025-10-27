晚間3地豪大雨下到明天　周末北部低溫下探1字頭

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今晚至明天水氣增多，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，桃園以北、東北部也有明顯雨勢，周四短暫回溫、降雨趨緩，周五緊接又有更強東北季風影響，桃園以北、東北部地區有短暫降雨，北台灣低溫將下探20度以下。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚到明天華南雨區東移，加上東北季風影響，桃園以北、東北部降雨時間長，基隆北海岸、大台北山區及東北部有局部大雨或豪雨，中部以北及東半部也有短暫雨，台南、東南部、恆春及高屏山區亦有局部短暫雨，其他地區多雲。

林定宜指出，周三基隆北海岸、東北部及大台北山區降雨時間長，尤其東北部有局部大雨，基隆北海岸、大台北山區有局部較大雨勢，桃園以北、花東地區、竹苗山區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

他表示，周四東北季風減弱，環境轉為東風，水氣減少，北部及東北部溫度回升，基隆北海岸、東半部及恆春有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雨。

他指出，周五另一波較強東北季風影響，北部及東北部轉涼，桃園以北、東北部地區及竹苗山區有局部短暫雨，花東及恆春有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。周六至下周一北部及東北部天氣較涼，其他早晚亦涼。

林定宜表示，周六基隆北海岸、東北部、東半部及大台北山區降雨機率高，桃園以北、竹苗山區有零星短暫雨，午後南部地區及中部山區有零星短暫雨。下周日、周一北部、東北部及東部有短暫雨，東南部及恆春有局部短暫雨，東南部山區為零星短暫雨，其他地區多雲。

溫度方面，林定宜指出，下波東北季風較強，北台灣下周日晚間至周一清晨低溫可能降到20度以下，中南部日夜溫差大。另外，受東北季風影響，沿海也要留意風浪。

