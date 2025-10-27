今明天3縣市防豪大雨　周五更強東北季風接力降溫明顯

記者周湘芸／台北報導

今、明天東北季風加上華南雲雨區東移，水氣偏多，基隆、台北及宜蘭有局部大雨及豪雨，中部以北及花東也有短暫陣雨。周四短暫趨緩，周五又有一波東北季風影響，北部及東半部水氣增多，且降溫明顯，下周日北部有機會下探20度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

中央氣象署預報員劉宇其表示，未來一周受2波東北季風影響，迎風面降雨明顯，尤其今晚到周二東北季風加上華南雲雨區東移，基隆、台北及宜蘭降雨明顯，有局部豪雨發生。

劉宇其指出，目前環境仍吹東北風，北部及東半部雲量偏多，西半部偶有透光，今晚南方海面到華南移入水氣愈來愈多，降雨逐漸增加。目前基隆、宜蘭、花蓮及台東沿海都斷斷續續有降雨，其中，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭降雨持續，有發布大雨特報，今晚起降雨也會逐步增加。

他表示，今天白天雨勢集中在桃園以北及東半部，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭山區雨勢較多，西半部大致多雲，仍有零星水氣，中部山區、南部地區午後有雷陣雨發生。今天晚間北部及東半部降雨明顯，中部地區多雲也有短暫雨。

劉宇其表示，今天晚間大陸高壓已經來到東海，台灣主要吹東北風，明、後天北部及東半部水氣多、天氣涼，周四大陸高壓來到日本附近海面，台灣改吹溫暖的東風，水氣有機會變少，但周五又轉為東北風，配合大陸高壓南下，周六起又有另一波東北季風影響。

他指出，未來一周有2個明顯降雨時間點，第一個為今晚到明天水氣偏多，基隆、台北及宜蘭有局部大雨，山區有豪雨等級降雨，中部以北及花東偶有短暫陣雨，南部降雨以山區為主。周三水氣逐漸減少，宜蘭仍有局部大雨。周四偏東風，東半部偶有陣雨，西半部山區為午後雷陣雨。周五另一波東北季風影響，北部及東半部水氣又增多。

溫度方面，他表示，今天到周三各地溫度都在22至23度，清晨北部空曠地區21至22度，中南部日夜溫差大。周四短暫回暖，北部高溫可達28度。周五另一波東北季風影響，下周日晚間及清晨北部有機會下探20度，中南部也僅21至23度，感受涼冷。

