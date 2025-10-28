　
台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

▲非洲豬瘟時間表。（圖／記者游瓊華攝、市府提供）

▲台中市政府終於公布非洲豬瘟從通報到撲殺完整時間表。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市爆發非洲豬瘟案例，市府疫調資訊遭外界質疑，對此，台中市副市長鄭照新今（28）日，公布從10月11日接獲通報至22日完成撲殺的完整時序表，強調市府處理過程都有紀錄，並揭露過程中包括養豬協會楊姓總幹事協助通報20豬疑似死於丹毒，到王姓獸醫佐向動保處通報，初判豬隻是死於放線桿菌胸膜肺炎，以及豬農曾一度婉拒採樣，且公職獸醫師初判症狀非典型非洲豬瘟，希望釐清外界疑慮。

根據市府公布的時序，全案始於10月11日（週六），台中市養豬協會向動保處通報，案場有20頭豬隻死亡，初步推測為丹毒，動保處隨即指派賴姓公職獸醫師於連續假日期間了解情況。

▲非洲豬瘟時間表。（圖／記者游瓊華攝、市府提供）

▲台中市府對於非洲豬瘟疫調內容說法一再反轉，今天副市長鄭照新公布完整時間表，釐清各界疑慮。（圖／記者游瓊華攝）

10月13日（週一），賴姓公職獸醫師致電豬農，對方回應已自行諮詢王姓獸醫佐治療，判斷「可能為放線桿菌胸膜肺炎」，以用備用藥投藥治療。同日，王姓獸醫佐也首度通報動保處，稱案場有異常死亡，初判病因為放線桿菌胸膜肺炎。

關鍵的10月14日（週二），動保處賴姓獸醫師親赴豬場疫調，豬農表示，已經諮詢王姓獸醫佐用藥治療，且豬隻在用藥後病情改善，並「婉拒動保處採樣」。賴姓獸醫師在訪視紀錄中登載，豬隻臨床症狀為萎死、流鼻血，研判為放線桿菌胸膜肺炎，並註記無非洲豬瘟典型的血便跡象。

另一方面，10月15日動保處也接獲中央化製系統以email通報，10月11日案場死亡20頭豬隻。

10月16日至19日期間，豬場死亡數降低。

然而，轉捩點出現在10月20日（週一），王姓獸醫佐於上午9點再度通報動保處，案場出現一頭三歲公種豬死亡。動保處派出兩位曾到過案場的賴姓公職獸醫師，以及一名祁姓公職獸醫師前往案場強制採樣。

樣本送交中央檢驗後，於10月21日（週二）PCR初篩結果呈現陽性，證實為非洲豬瘟。台中市動保處接獲通知後，立即啟動應變機制，並於隔天（22日）完成場內全數195頭豬隻的預防性撲殺及掩埋作業。

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

台中市政府公布豬瘟12天時間軸　10／20公種豬死亡是關鍵

