開媽媽的車衝店亡！台中男「頸部刀傷」血跡噴濺　車內有15萬現金

▲警方在肇事休旅車中發現水果刀、一疊現金與護照。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅、葉品辰／台中報導

台中市南區高工路今（28）日上午10時26分驚傳死亡車禍，一輛休旅車逆向行駛後停下，又突然加速，先擦撞一輛轎車，隨即猛力衝進路旁「大埔鐵板燒」店內，猛烈撞擊造成店門玻璃碎裂滿地。36歲何姓駕駛住家位於北屯，車上並無毒駕或酒駕跡象，但有一把約20公分的水果刀掉落在排檔桿，何男被發現時頸部有一道深可見骨的利刃傷，已明顯死亡，全案報請檢方進一步調查。

監視器畫面顯示，休旅車在事發前先逆向滑行於車道中，停下約17秒後突然猛踩油門，與一輛直行轎車發生擦撞，再高速撞入店內。現場車頭深陷店門、雙黃燈仍閃爍，死者頭靠駕駛座，傷口綻開，血跡大面積噴濺，警方與消防人員將遺體移出後，在車內排檔桿的位置查獲一把約20公分的水果刀，刀上沾有血跡，但未發現毒品或酒駕跡象。

▲台中休旅車撞大埔鐵板燒，駕駛頸部利刃傷重創死亡，附近監視器畫面曝光。（圖／民眾提供）

據了解，何男住在北屯區，到事發地南區約半小時車程，車輛登記在母親名下，警方正調閱行車紀錄器與沿線監視器，確認途中並無他人上下車，目前也在調查他由北屯住家開車南下的路線與動機。此外，車內還發現一疊約15萬元的現金與護照等物品，詳細死因與案情仍待檢警釐清。

警方表示，目前案件暫以交通死亡事故報請檢方偵辦，將持續調查是否涉及他殺、自傷或其他可疑情節。