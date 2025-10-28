彰化鄉代與考生合照　手滑向女學生臀部！性騷擾罪嫌起訴

▲考生祈福活動某鄉代合照時手滑向女學生臀部遭依涉性騷起訴。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣某鄉鎮今年4月在一場宮廟考生祈福活動中，爆發一起性騷擾事件。該名鄉民代表被指控在與國中女學生合照時，竟伸手觸碰女學生肩部及臀部。儘管該代表曾強烈否認，彰化地檢署近日偵查終結，根據現場影片與證人說法，認定摸臀行為涉嫌構成性騷擾，依法提起公訴。

這起事件發生於4月25日上午10時許，當地一所國中三年級師生前往宮廟參加考生祈福活動。根據調查，該名鄉代在與學生們合照時，疑似趁機將手放在一名女學生肩部，並向下滑動至臀部位置。如此舉動當場被後方同學目睹，引發學生間騷動。

更令人心痛的是，在返程的車上，竟出現「代表可以摸，我也要摸」等不當言論，讓受害女學生深感羞辱，情緒低落。返家後，女學生向家長哭訴遭遇，情緒幾近崩潰。家長得知女兒遭遇後，憤而陪同前往溪湖警分局報案，並在社群平台發文控訴「某鄉代表對未成年少女伸魔爪」，引發地方熱議。

▲家長po文怒告。（資料圖／家長提供）

面對指控，該名鄉代曾在定期會議中公開喊冤，強調：「社會有公理，從宮廟的監視器可證明清白，外界不應以片面之詞抹黑。」他辯稱當時只是協助拍照、提醒大家靠近鏡頭，動作自然發生碰觸，絕無性騷意圖。他甚至激動表示「這真的太扯、太誇張了！」並質疑是有心人士刻意操弄。

然而，經彰化地檢署調查，勘驗現場影片及相關證人證詞後，認為被點名的鄉代手部確實有滑向女學生臀部的行為，已超出一般社交界線，依違反《性騷擾防治法》罪嫌起訴；另外「搭女學生肩膀」行為，因未達性騷擾構成要件，予以不起訴處分。

事件發生後，校方立即啟動校安通報機制，除要求目擊學生詳述事發經過外，更緊急安排輔導老師對受害學生進行心理輔導。校方也表示將加強學生自我保護意識，避免類似事件再次發生。該名鄉代今天未接電話及接Line等訊息，出稿前尚未收到對此案說明。

