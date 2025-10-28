成人網癮日趨嚴重！與壓力情緒有關　醫：4大警訊勿忽視

▲玉里醫院陳平文心理師提醒，網癮不再是青少年的專利。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在數位生活全面滲透的時代，網路已是現代人工作、社交與娛樂的主要管道。然而，當上網行為失去控制，影響到睡眠、工作效率與人際關係時，可能已出現「網路成癮（Internet Addiction）」的徵兆。衛生福利部玉里醫院陳平文心理師提醒，網癮不再是青少年的專利，越來越多成年人因長期使用社群媒體、線上遊戲或短影音而出現失眠、焦慮與注意力下降等問題，甚至影響職場表現與家庭關係。



玉里醫院成癮精神科林義盛執行秘書說明，成人網路成癮的形成往往與壓力調節與情緒逃避有關。許多上班族在高壓環境下，透過滑手機或沉浸於網路世界來暫時放鬆；然而，當網路使用成為主要的情緒調節方式時，大腦獎賞系統會逐漸依賴這種即時的刺激，導致「越滑越空虛、越空虛越想滑」的惡性循環。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲玉里醫院提醒，成人網癮正成為新世代心理危機。



常見的警訊包括：

一、花費過多時間在線上活動，即使知道應該停止仍難以克制；

二、忽略現實生活功能，如工作效率下降、社交減少；

三、情緒受網路影響，若無法上網便焦躁不安；

四、失眠與健康惡化，長時間盯著螢幕導致生理節律混亂。



網癮並非單純的意志力問題，而是心理與行為調節的失衡。研究指出，成人網癮者常伴隨焦慮、憂鬱、孤獨或自尊低落等心理狀態，因此治療的關鍵不僅在於限制上網時間，更重要的是理解背後的心理需求。



他建議可從以下幾個方向進行自我調整：

一、 設定明確的「數位界線」：可利用應用程式限制每日使用時間，或設置「無手機時段」讓自己遠離螢幕。

二、 尋找替代性的紓壓方式：如運動、閱讀、手作或與朋友面對面交流，讓大腦重新感受真實世界的滿足感。

三、 關注情緒與壓力來源：當察覺自己總在焦慮、無聊或失落時滑手機，可嘗試記錄觸發情境，並在心理師或精神科醫師的協助下，學習更健康的情緒調節策略。

▲醫師指出，成年人網癮會出現失眠、焦慮與注意力下降，甚至影響職場表現與家庭關係。



陳平文心理師強調，網路本身並非問題，重點在於「使用的目的與平衡」。若民眾發現自己長期沉迷網路、影響睡眠與人際功能，建議盡早尋求專業協助。衛生福利部玉里醫院成癮精神科團隊提供完整的心理評估、個別治療，協助民眾重建生活節奏、改善情緒調節，恢復對現實生活的掌握感。



目前玉里醫院設有每週二下午的成癮門診，由專業精神科醫師與心理師共同提供評估與治療服務，歡迎有需要的民眾前來就診，及早尋求專業協助，讓數位生活重回健康軌道。