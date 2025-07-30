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大陸 大陸焦點 特派現場

陸情緒宣洩神器「成人安撫奶嘴」爆紅　25-30歲最愛用...月銷量破千

記者魏有德／綜合報導

大陸生活消費市場內的「成人安撫奶嘴」在2025年上半年爆紅，有的商鋪月銷量突破2000件，不僅標榜可以「解壓助眠」，還可以舒緩日常生活中的煩躁情緒，成為情緒宣洩的「神器」。數據顯示，2025年上半年成人安撫奶嘴市場規模達1.2億元人民幣（約4.97億元新台幣），以25至30歲用戶佔比62%最高，引起輿論關注。

▲成人安撫奶嘴。（圖／翻攝微博）

▲成人安撫奶嘴。（圖／翻攝微博，下同）

《光明網》報導，中國解壓玩具市場正以驚人速度擴張，根據《2025解壓玩具品類洞察報告》2024年全球市場規模已達55.2億美元，中國市場更是突破200億元大關，較上年增長15%。在這個龐大市場中，成人安撫奶嘴與「捏捏樂」、「指尖陀螺」等產品共同組成新消費矩陣。

一名27歲的「安撫奶嘴」使用者陳薇（化名）在個人社群上分享使用心得。她透露，一個月內已經購買第三款「成人專用安撫奶嘴」，單價198元（人民幣，下同），「工作壓力大時含著它，好像回到嬰兒時期的安全感裡。」

▲成人安撫奶嘴。（圖／翻攝微博）

在大陸電商平台上搜尋「成人安撫奶嘴」，價格從10元到500元不等，部分店鋪月銷量顯示「超過2000件」，這也顯示出「情緒經濟」在全球乃至於大陸市場，形成一股新的消費浪潮，而且持續擴大。

有些商鋪更是在購買頁面標註，成人安撫奶嘴可以「緩解焦慮」、「輔助戒菸」、「改善睡眠品質預防磨牙」等。這類產品切中快節奏的都市人群對「即時、具安全感」的需求，正如同抱玩偶睡覺一般，安撫奶嘴模擬出在嬰兒時期被照顧的體驗。

▲成人安撫奶嘴。（圖／翻攝微博）

然而，四川大學華西口腔醫學院醫學博士唐曹敏也示警，「成人安撫奶嘴」對成年人口腔的潛在傷害，被商家刻意淡化，磨牙力量主要分佈在口腔後部臼齒區，但安撫奶嘴只能讓前牙咬合，「長期如此可能引發顳下頜關節紊亂，導致張口受限、咀嚼疼痛等症狀。」

此外，也有心理專家認為，真正的情緒健康，不應完全放在借助外力脫離現實，終將建立在面對現實、解決問題的勇氣之上。

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