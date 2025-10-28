Google 11月Pixel大更新提前曝光？　主打主題包與AI動態影像生成

▲Pixel 11 月功能更新搶先曝光 。（圖／Mystic Leaks，下同）

記者吳立言／綜合報導

Google Pixel 用戶可能不用等到年底了！根據爆料帳號 Mystic Leaks 在 Telegram 上的最新貼文，Google 可能將 提前於 11 月 4 日 推出原定 12 月才發布的 Pixel 功能更新（Pixel Drop），預計帶來三大重點改進，包括全新「Pixel 主題包」、AI 動畫生成工具，以及通知系統升級。

消息指出，本次更新最大亮點是全新登場的「Pixel 主題包」。Google 正開發新的主題管理器，讓使用者能快速更換手機桌布、系統色彩與 App 圖示，打造更個人化的介面體驗。首個主題包據傳靈感來自即將上映的電影《魔法壞女巫 2》（Wicked: For Good），也被外界視為 Google 與好萊塢聯名的嘗試。

第二項更新來自 Pixel Studio，新增 AI 動畫生成工具。使用者可先輸入提示文字生成靜態 AI 圖像，再點選「Animate image」按鈕，輸入描述動作的文字，AI 就能在幾秒內生成短片或 GIF 動畫。外界推測該功能背後的技術可能採用 Veo 3 或最新 Veo 3.1 模型，但 Google 尚未正式確認。

最後，Pixel 也傳出將強化 VIP 通知功能，使用者可針對特定聯絡人或聊天設定「高優先通知」，確保重要訊息不被錯過。此功能初期支援 Google Messages 與 WhatsApp，後續預期擴大至更多應用程式。

整體而言，這次 Pixel 更新結合 AI 生成與個人化設計，顯示 Google 正加速推進 Pixel 生態系的智慧化體驗。