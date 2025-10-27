川普若棄台「台灣B計畫」是什麼？經濟學人分析曝光

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者楊庭蒝／綜合報導

知名外媒《經濟學人》近期刊登深度報導，標題直指「台灣的B計畫是什麼？」，文章剖析在 川普再度執政後，台灣已開始採取戰略對沖，以規避被美國拋棄的風險。《經濟學人》指出，台灣深知其關鍵不在於找到美國的替代品，而是必須強化自身實力，藉此提高北京對台動武的代價。

報導指出，儘管川普第一任期擴大了對台軍售和官方往來，但如今台灣正面臨最深層的戰略憂慮。《經濟學人》提到，川普正致力於與中國談判可能涵蓋台灣的貿易協議，並暗示這對「統一與和平」是極好的。他甚至公開表示，預計在十月底於南韓與中國國家主席習近平的既定會晤中討論台灣，令「川習交易」犧牲台灣的可能性大增。

報導點出，川普對台政策的轉變還體現在實質層面：包括對台徵收更高的關稅；要求其晶圓代工巨頭 台積電將大部分產能轉移至美國；要求台灣將國防支出從GDP的2.5%大幅提高至10%，甚至推遲總統 賴清德的美國過境行程。

同時，《經濟學人》分析，川普政府內的中國鷹派多數已被清洗，取而代之的是孤立主義官員。北京方面則持續施壓，要求美國淡化對台承諾，並明確反對任何宣布正式獨立的舉動。

報導提到，面對情勢，台灣官員們已密集調整對外發言與國防規劃。賴清德 總統在十月十日的國慶文告中，對中國大陸的措辭明顯節制，並承諾在2030年前將國防預算佔GDP比重提升至5%。他更公開計畫在台灣建立名為「T-Dome」的防空系統，藉此向 川普證明台灣投資自身防衛的決心。

賴清德 更採取非同尋常的魅力攻勢，《經濟學人》指出他罕見登上美國右翼廣播節目，宣傳國防政策，甚至表示如果川普能促使習近平放棄對台動武，就該獲頒諾貝爾和平獎，全力爭取美國保守派的支持。

除了對美攻勢，報導指出賴清德政府也悄悄加強與美國以外夥伴的防務關係，焦點集中在無人機等「不對稱」戰力。例如，德國貿易辦事處首次參展台灣國防展，以及與波蘭、烏克蘭達成 空中無人機 合作協議。台灣希望藉由提供高科技電子元件，換取技術和專業知識，以建立自身的國防能力。

《經濟學人》坦言，儘管台灣積極調整戰略，但批評者認為一切「太少，太遲了」，且賴清德的國防開支計劃仍面臨內部阻力。報導最後總結，這些努力都不足以彌補「萬一美國安全保障消失」的巨大缺口，但台灣真正的希望是藉此讓習近平相信，即使入侵成功，其代價也將超過所能獲得的利益。「可除此之外，似乎也沒有其它更好的B計畫了。」