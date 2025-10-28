　
生活

44歲女摘除子宮！崩潰曝「漏尿又胃下垂」　婦產科醫打臉

月經,生理期,經期,經痛,肚子痛,MC（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志示意圖）

記者周亭瑋／綜合報導

近日在網路瘋傳一篇文章「44歲摘除子宮──噩夢的開始」，內文描述手術後會漏尿、胃下垂、體力衰退，讓不少女性陷入恐懼。婦產科醫師謝筱芸看完忍不住皺眉，直言「裡面有太多誤解和迷思。」同時，她更逐條拆解三大謠言，提醒大家別被恐怖故事嚇得拒絕治療。

該名44歲婦人聲稱，在確診子宮肌瘤增生後，她開刀拿掉子宮，沒想到往後卻出現各種問題，包括無時無刻都很想上廁所，且經常會覺得膀胱有下墜感，同時生理機能也急速下降，於是感到無比後悔。

對此，謝筱芸直言，漏尿與子宮切除根本沒有直接關係，真正的原因是「骨盆底肌肉鬆弛」，懷孕、生產、肥胖、長期便祕或慢性咳嗽都可能導致尿失禁，甚至有人因為子宮肌瘤壓迫膀胱，手術後反而排尿更順暢，她也提醒道，「很多人以為穿束腹帶能防漏尿，但那會增加腹壓、讓情況更嚴重，千萬不要這樣做。」

至於「子宮拿掉會讓胃掉下來」的說法，她以解剖學反駁，「子宮在骨盆底，胃在橫膈膜下，中間隔著腸子和脂肪層，根本差了十萬八千里。」若術後有陰道鬆弛或下墜的感覺，那是「陰道頂端脫垂」，與胃完全無關。而專業醫師會在術前評估骨盆底狀況，必要時同步進行修補手術。

最後，對於「拿掉子宮會變老、體力變差」的謠言，她更解釋道，子宮並不是荷爾蒙來源，真正分泌女性荷爾蒙的是卵巢，「只要卵巢還在，荷爾蒙、代謝、體力都不會因此下降。」而術後出現疲倦，多半與恢復期或長期貧血有關，建議從營養補給與休養著手。

謝筱芸強調，不要讓恐懼取代判斷，「面對子宮肌瘤或其他問題，應該和專業醫師討論清楚、好好評估，再做決定。每個人的身體條件不同，是否保留卵巢、骨盆底鬆弛程度、年齡與病況都會影響結果。」

