生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美中談判犧牲台灣？胡采蘋斷言不可能：得台灣得天下，誰都不會讓

▲▼G20川習會。（圖／路透）

▲美中會談犧牲台灣，胡采蘋斷言不可能「得台灣者得天下，誰都不會讓」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

華府智庫「防禦優先作為」亞洲接觸計畫主任高德斯坦近日投書《時代》，形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖），甚至主張棄台，引發台灣各界熱議。財經網美胡采蘋表示，美國不可能放棄台灣，現在得台灣者得天下，誰都不會讓，至於高德斯坦並非什麼重要人物，台灣的反應卻這麼大，反而讓她相當意外。

胡采蘋27日表示，她其實從頭到尾都不認為美中會談成貿易協議，因為雙方都不知道要談什麼，「美中現在都想把對方扳倒，這種衝突關係之下要得到什麼協議？美國對日本、對韓國、對台灣的想法都很容易理解，因為美國不能一直輸血當大哥養大家，不然早晚有一天大哥也會失血而亡」。

胡采蘋說，「美國對其他國家的想法很容易理解，我維持世界秩序這麼長時間，駐軍為大家，工廠也搬去你們國家了，掏空了好幾個自己的產業養大家，現在希望大家能幫補血一下，建立一個回血的機制，這很能理解，目標也很清楚，川普就是極限施壓看看大家能拿多少出來」。

胡采蘋指出，至於美中雙方，兩方都只想保證對方快點下去，好讓自己能繼續向上而已，這種情況下，美中根本沒有一個目標可言，最後可能就是「一個協議，各自表述」，各自宣傳勝利，「很難想像他們到底要談什麼，人民幣要像1985年廣場協議日圓升值一樣，升到一美元兌換3人民幣嗎？中共根本不可能同意，談成這樣他就直接下去了」、「犧牲台灣是更加不可能的，得台灣者得天下，誰都不會讓。以前如此，現在是更加不可能讓」。

她接著說，「至於那個什麼時代雜誌的投書，我簡直要笑死，那個人我打賭99.9%的人都是Google臨時查資料然後假裝自己有研究。我已經算是蠻用功的人，國關大咖的動態也不太會錯過，但這人我就完全沒聽過，我只相信趙君朔真的有在follow這個人，其他人就不用再裝懂，這人就真的沒有多重要」。

她也感嘆，台灣對於投書的反應意外大，才是讓她感到意外的事情，根本就是自己把事情搞大了，從頭到尾就不應該對這種投書有什麼反應，「不過這個結果倒是意外的不錯，似乎是驚動了美國國務卿盧比歐，盧比歐重申不會放棄台灣，你要說一個投書的學者比國務卿的意見更重要，那基本上你就可以下去了」。
 

10/25 全台詐欺最新數據

「川習會」交易台灣？　學者：棄台論短期內不會發生

「川習會」交易台灣？　學者：棄台論短期內不會發生

「川習會」即將於APEC峰會期間登場，外界關注台灣是否可能成為中美交易籌碼。學者認為，相較於關稅、稀土等問題，台灣此刻並非中美之間最迫切的議題，而立即交易型的狹義棄台論，短期內不會發生，但是台灣不該掉以輕心。

川普很樂觀　希望與習達成全面性協議

川普很樂觀　希望與習達成全面性協議

川習會前釋好消息　美中代表：越來越接近達成貿易協議

川習會前釋好消息　美中代表：越來越接近達成貿易協議

美中達成協議框架　美財長：為川習會鋪路

美中達成協議框架　美財長：為川習會鋪路

川習會前放大絕！　美對中啟動301調查

川習會前放大絕！　美對中啟動301調查

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動

新北身障婦雨中爬行搭公車　超暖司機抱她上下車…全車乘客感動
川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

川普抵達皇居　日本德仁天皇握手迎接！

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

舒淇執導《女孩》虧馮德倫「你不懂啦」　邱澤被問許瑋甯懷孕時間點：大家都柯南

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

議長張峻狠踹傅崐萁桌　光復鄉災民不滿開會被擋：我們是賤民嗎

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

台中豬瘟案情大逆轉！獸醫、獸醫佐都沒去　「電話問診」內幕曝

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
