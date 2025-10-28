美中談判犧牲台灣？胡采蘋斷言不可能：得台灣得天下，誰都不會讓

▲美中會談犧牲台灣，胡采蘋斷言不可能「得台灣者得天下，誰都不會讓」。（圖／路透）

華府智庫「防禦優先作為」亞洲接觸計畫主任高德斯坦近日投書《時代》，形容總統賴清德為「Reckless Leader」（魯莽的領袖），甚至主張棄台，引發台灣各界熱議。財經網美胡采蘋表示，美國不可能放棄台灣，現在得台灣者得天下，誰都不會讓，至於高德斯坦並非什麼重要人物，台灣的反應卻這麼大，反而讓她相當意外。

胡采蘋27日表示，她其實從頭到尾都不認為美中會談成貿易協議，因為雙方都不知道要談什麼，「美中現在都想把對方扳倒，這種衝突關係之下要得到什麼協議？美國對日本、對韓國、對台灣的想法都很容易理解，因為美國不能一直輸血當大哥養大家，不然早晚有一天大哥也會失血而亡」。

胡采蘋說，「美國對其他國家的想法很容易理解，我維持世界秩序這麼長時間，駐軍為大家，工廠也搬去你們國家了，掏空了好幾個自己的產業養大家，現在希望大家能幫補血一下，建立一個回血的機制，這很能理解，目標也很清楚，川普就是極限施壓看看大家能拿多少出來」。

胡采蘋指出，至於美中雙方，兩方都只想保證對方快點下去，好讓自己能繼續向上而已，這種情況下，美中根本沒有一個目標可言，最後可能就是「一個協議，各自表述」，各自宣傳勝利，「很難想像他們到底要談什麼，人民幣要像1985年廣場協議日圓升值一樣，升到一美元兌換3人民幣嗎？中共根本不可能同意，談成這樣他就直接下去了」、「犧牲台灣是更加不可能的，得台灣者得天下，誰都不會讓。以前如此，現在是更加不可能讓」。

她接著說，「至於那個什麼時代雜誌的投書，我簡直要笑死，那個人我打賭99.9%的人都是Google臨時查資料然後假裝自己有研究。我已經算是蠻用功的人，國關大咖的動態也不太會錯過，但這人我就完全沒聽過，我只相信趙君朔真的有在follow這個人，其他人就不用再裝懂，這人就真的沒有多重要」。

她也感嘆，台灣對於投書的反應意外大，才是讓她感到意外的事情，根本就是自己把事情搞大了，從頭到尾就不應該對這種投書有什麼反應，「不過這個結果倒是意外的不錯，似乎是驚動了美國國務卿盧比歐，盧比歐重申不會放棄台灣，你要說一個投書的學者比國務卿的意見更重要，那基本上你就可以下去了」。

