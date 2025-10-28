奈米咖「被抓的時候」最紅　他點名1人：家境清寒卻有錢閃兵？

▲阿虎。（圖／記者邱中岳攝）

記者曾筠淇／綜合報導

藝人王大陸今年2月被查涉嫌找「閃兵集團」協助偽造體位逃避兵役，檢警深入調查後，意外發現有多名藝人涉案。網紅Cheap就在臉書上發文表示，他實在想不通，一些不紅的奈米咖怎麼也在閃兵？還有人說自己家境清寒，結果卻有錢找管道閃兵，這就像是沒錢吃飯，卻有錢買iPhone一樣。

Cheap在臉書粉專上發文表示，王大陸、棒棒堂和Energy的成員閃兵還能理解，但一些不紅的奈米咖也在閃，這就讓他想不通了，他們肯定沒想到，自己最紅的時候，居然是被抓的時候。

接著Cheap表示，讓他最看不懂的，其實是自稱家境清寒，結果卻有錢找管道閃兵，就像沒錢吃飯，卻有錢買iPhone一樣，這樣不如簽下去，說不定比藝人還要好賺。他也舉例，香蕉、逸祥都乖乖當兵，現在照樣演戲、接通告，「你最聰明？別人都笨蛋？」

Cheap直言，現在缺工嚴重，幹嘛死賴在演藝圈？不紅、沒通告、沒錢，還不願放下幻想，守著「我是藝人」的標籤。最後他提到，阿虎曾經燒錢當YouTuber，但流量卻不佳，後來才會轉戰直播，不過讓他不解的就是，新聞說阿虎曾經月入六位數，結果現在卻說家境清寒，付不出保釋金？

Cheap最後提到，YouTuber很吃人格特質，會紅的人，一支手機0成本就會紅，不紅的人就算砸再多錢也沒用，所以他不建議一開始就砸錢，但如果是有實力又砸錢的人，就會大紅大紫，像是瓜哥和羅時豐，所以他鼓勵大家當YouTuber，但別一開始就下重本。