施用毒品人數8年大減近3成　法務部攜手國際專家強化防線

▲毒品施用人數8年大減近3成，法務部砸150億啟動第三期反毒戰。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部今（27）日在集思台大會議中心舉辦反毒論壇，邀美國專家分享經驗。部長鄭銘謙指出，2017年以來施用毒品人數從6萬多降到4萬2千多人，降幅近三成；初次施用人數也減少三分之一。他強調，這不只是數字變化，而是「無數家庭的眼淚與重生」。

面對毒品型態與社會情勢變化，行政院已核定第三期（2025年至2028年）反毒行動綱領，將投入新台幣150億元，聚焦「阻絕供需、減少毒害、穩定復歸、抑制再犯」四大目標，並強化施用者的社會支持網絡，打造更完整的防毒戒癮體系。

鄭部長指出，法務部將與衛生福利部持續合作，提升緩起訴附命戒癮治療品質、完善出監轉銜機制，並在地檢署試辦「施用毒品易刑處分者處遇強化」及「假釋受刑人處遇方式強化」兩項方案，讓易科罰金、易服勞動或假釋期間的施用者也能接受戒癮治療與多元處遇，降低復發風險。

▲此次吸引超過300名司法、醫療與社福領域專業人士參與，中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒也出席。（圖／記者黃宥寧翻攝）

這場論壇首次採「三軌並行」方式，主題分為「美國的經驗」、「台灣的考察」與「全新的挑戰」，同步舉辦九場專題研討，涵蓋司法處遇、醫療戒癮、社區復歸與政策評估等面向。主辦單位特別邀請美國聯邦司法緝毒署教育基金會與毒品法庭專業人士協會成員來台交流，吸引超過300名司法、醫療與社福領域專業人士參與，期盼藉由國際經驗激盪新策略，為我國戒癮處遇制度注入新能量。

本次論壇由法務部、衛生福利部、社團法人台灣毒品處遇政策學會、中國信託反毒教育基金會及台灣高等檢察署共同舉辦。台灣毒品處遇政策學會長期推動實務網絡合作，促進司法處遇進步。

中國信託反毒教育基金會則深耕第一線反毒宣導，透過多元且創新的方式提升教育成效。法務部也特別感謝兩大民間團體長期的投入與支持，期盼未來有更多民間力量加入，擴大公私協力，攜手守護國民健康與安全。