獨／知名連鎖甜品創辦人喊輕鬆加盟　投資人百萬蒸發怒告詐欺

▲「典芋長」黃姓創辦人涉詐騙136萬挪用還債，檢依詐欺取財罪起訴。（圖／典芋長創辦人提供）

記者黃宥寧／台北報導

知名甜品品牌「典芋長」黃姓創辦人，對外主打「創業加盟、開店輕鬆」，卻遭控謊稱將投入600萬元合夥開店，誘使投資人砸下136萬元。款項匯入後，他竟將部分金額拿去償還個人貸款，其餘資金流向不明，黃否認詐欺，稱實際投資金額僅100萬元，其餘36萬元為設備成本，但士林地檢署不採信其說法，依《刑法》詐欺取財罪提起公訴。

起訴指出，黃男於2024年4月間，以「合夥經營典芋長企業社」為名，向潘姓投資人謊稱將投入600萬元資金，潘則出資150萬元，雙方約定以8：2持股共同經營。潘信以為真，於4月11日簽訂合夥契約，隔日即匯款100萬元至黃男所設中國信託帳戶，並另支付36萬元購買POS機、美工輸出等設備。

檢方調查發現，黃男收受款項後，將其中50萬元挪作償還個人貸款，其餘資金全數被提領或轉出，並未依約投入營運。潘事後察覺異狀解除合夥關係，黃男雖口頭承諾於8月底前還款，但迄今未履行。

黃男否認詐欺，辯稱實際投資金額僅100萬元，其餘36萬元是POS機、美工輸出等成本，並非真正投資款；他還主張「還款承諾書」是遭話術誘簽，內容與事實不符，且契約中有退場條款，應以2年分期償還。

然而，經查「典芋長」企業社113年度損益為零，今年初也無申報任何銷項稅額，公司資產僅28.6萬元、營收20萬元，與黃男所稱「600萬元投資」相差甚遠。銀行交易明細也顯示，潘姓投資人匯入的資金已全數遭提領，帳戶並因積欠債務遭強制執行。

此外，黃男在簽約前便已有多筆債務未清，檢方認為其根本無投資能力，卻以詐術誘使他人陷於錯誤、交付財物，行為已構成詐欺取財罪。

對於遭檢方起訴，黃男向《ETtoday新聞雲》表示：「有關我的品牌跟我本人詐欺的部分，都是不實的指控。我實實在在地做生意，初衷就是想讓全台灣人各地的朋友吃到我的甜品，所以我才會開放加盟。」

他強調，從夜市起家到連鎖加盟，始終保持正面積極心態，這次是「被有心人士操弄、陷害」，將交由律師全權處理，也會捍衛清白，呼籲社會大眾勿聽信謠言，「我會如履薄冰經營品牌，繼續帶給社會好的產品與服務，感謝大家的信任與支持。」

事實上，該品牌過去就曾遭多名加盟主控訴，花大錢加盟、裝潢店面後，開幕時間卻一再延宕；部分加盟主與黃男解除合約後，至今仍未拿回退款，甚至有股東投入上百萬元卻遲遲未領到分潤。目前多名加盟主及股東已組成自救會，陸續提起民事訴訟。