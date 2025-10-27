開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了

▲連勝文賣掉「12年愛車」。（圖／翻攝自YouTube／小施汽車生活頻道）



記者許力方／綜合報導

國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」的節目，賣掉了陪伴自己12年的 2013 年Toyota Alphard豪華商旅車，並將全程記錄下，節目被小施形容為「層級最高」，連勝文被問到賣車的原因，半開玩笑地抱怨說「國民黨實在太貧了」，窮到一個程度，不可能幫他跑行程付車錢、油錢。

連勝文在節目中受訪時介紹，這輛愛車Alphard因公務與接送孩子長年奔波，里程數累積超過21萬公里，肩負著接送小孩上下課、跑公務行程的歷史，是名符其實的「戰車」，不過這輛車最遠「只跑到新竹」，因為新竹以南的工作，他多半選擇搭乘高鐵來趕行程，一天可能7、8個行程，相當緊湊，開車可能沒辦法應付。

講到跑行程，連勝文話鋒一轉，突然開玩笑說「容我稍微小小抱怨一下」，因為「國民黨實在太窮了！」當場把小施嚇到結巴「我從小到大第一次聽說國民黨窮…」連勝文接著訴苦，稱國民黨窮到已經不可能付他車錢、油錢，跑行程只能用自己的車，「國民黨哪來的錢給買公務車？」「媽，笑死人」。

換車原因，連勝文提到，主要有2點，除了年份到了，最主要歸結於2個兒子現在都高大強壯，身高超過186公分，體重也將近90公斤。每次在後座晃動，都會把太太蔡依珊嚇得尖叫，感覺車內空間已過於擁擠。

為了確保載送家人的安全，連家每年都會花錢進行整修，小施檢查時則發現，駕駛座椅子磨損嚴重，不僅龜裂，椅背都破到能見海綿，小施不禁驚呼，這是他估車以來，很少見到跑這麼多里程而導致椅背破掉的。

由於兩人是熟識好友，這筆交易價格談得非常快速，21萬高里程的Alphard最終以20萬元成交。