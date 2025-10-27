　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了

▲▼開到椅背破　連勝文賣「12年愛車」怨：國民黨太窮了。（圖／翻攝自YouTube／小施汽車生活頻道）

▲連勝文賣掉「12年愛車」。（圖／翻攝自YouTube／小施汽車生活頻道）

記者許力方／綜合報導

國民黨副主席連勝文近日登上二手車YouTuber「小施」的節目，賣掉了陪伴自己12年的 2013 年Toyota Alphard豪華商旅車，並將全程記錄下，節目被小施形容為「層級最高」，連勝文被問到賣車的原因，半開玩笑地抱怨說「國民黨實在太貧了」，窮到一個程度，不可能幫他跑行程付車錢、油錢。

連勝文在節目中受訪時介紹，這輛愛車Alphard因公務與接送孩子長年奔波，里程數累積超過21萬公里，肩負著接送小孩上下課、跑公務行程的歷史，是名符其實的「戰車」，不過這輛車最遠「只跑到新竹」，因為新竹以南的工作，他多半選擇搭乘高鐵來趕行程，一天可能7、8個行程，相當緊湊，開車可能沒辦法應付。

▲▼連勝文夫妻，與妻子蔡依珊合照。（圖／翻攝連勝文粉絲團）

▲連勝文與妻子蔡依珊。（圖／翻攝連勝文粉絲團）

講到跑行程，連勝文話鋒一轉，突然開玩笑說「容我稍微小小抱怨一下」，因為「國民黨實在太窮了！」當場把小施嚇到結巴「我從小到大第一次聽說國民黨窮…」連勝文接著訴苦，稱國民黨窮到已經不可能付他車錢、油錢，跑行程只能用自己的車，「國民黨哪來的錢給買公務車？」「媽，笑死人」。

換車原因，連勝文提到，主要有2點，除了年份到了，最主要歸結於2個兒子現在都高大強壯，身高超過186公分，體重也將近90公斤。每次在後座晃動，都會把太太蔡依珊嚇得尖叫，感覺車內空間已過於擁擠。

為了確保載送家人的安全，連家每年都會花錢進行整修，小施檢查時則發現，駕駛座椅子磨損嚴重，不僅龜裂，椅背都破到能見海綿，小施不禁驚呼，這是他估車以來，很少見到跑這麼多里程而導致椅背破掉的。

由於兩人是熟識好友，這筆交易價格談得非常快速，21萬高里程的Alphard最終以20萬元成交。

10/25 全台詐欺最新數據

325 1 1310 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

山豬過世1年半！「寄結婚紅包給逸祥」暖哭網友

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

田納西州長宣布設駐台辦事處　林佳龍：雙邊關係重要里程碑

外交部長林佳龍20日於外交部設宴歡迎美國田納西州李比爾（Bill Lee）州長伉儷訪團，並陪同晉見總統賴清德。林佳龍表示，欣見李比爾在台期間宣布設立田納西州駐台辦事處，並與經濟部簽署「台灣與田納西州經貿合作備忘錄」（MOU on Economic and Trade Cooperation between Taiwan and Tennessee），為台美在地方政府及供應鏈合作上立下重要里程碑，也呼應賴總統推動「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的策略方向。

連勝文小施Alphard蔡依珊

