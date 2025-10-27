　
    • 　
>
地方 地方焦點

深夜開AB車進白河拜廟祈福　男被攔查車牌不符恐挨罰8.6萬元

▲白河警深夜在市175線執行巡查勤務，查獲一輛懸掛不符車籍資料的黑色進口車，估計罰鍰高達8萬6400元，呼籲民眾勿心存僥倖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲白河警深夜在市175線執行巡查勤務，查獲一輛懸掛不符車籍資料的黑色進口車，估計罰鍰高達8萬6400元，呼籲民眾勿心存僥倖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市白河警分局26日深夜在市175線及通往崁頂福安宮道路執行交通稽查時，於近凌晨1時發現一輛黑色進口轎車雖懸掛同廠牌型號車牌，但外觀特徵與車籍不符，員警立即示警攔查，當場揪出AB車違規上路。

▲白河警深夜在市175線執行巡查勤務，查獲一輛懸掛不符車籍資料的黑色進口車，估計罰鍰高達8萬6400元，呼籲民眾勿心存僥倖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

警方調查，駕駛表示該車是向高雄當鋪購得，因無法完成過戶，便掛上名下同款車輛的車牌，與友人夜遊上山拜拜、賞景。經比對監理資料發現，該車牌早於1年前已遭註銷，所掛車號已無效。

▲白河警深夜在市175線執行巡查勤務，查獲一輛懸掛不符車籍資料的黑色進口車，估計罰鍰高達8萬6400元，呼籲民眾勿心存僥倖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

員警依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第5款及第8款「車牌供他車使用、牌照註銷仍使用他車號牌」，及第3項「非汽車所有人駕駛違規車輛」連續舉發，共開出4張罰單，並當場禁止行駛、卸下車牌，將車輛移置警察局新營保管場，後續移由監理單位裁罰，初估罰鍰高達8萬6400元。

▲白河警深夜在市175線執行巡查勤務，查獲一輛懸掛不符車籍資料的黑色進口車，估計罰鍰高達8萬6400元，呼籲民眾勿心存僥倖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

白河警提醒，所有汽機車均須合法領牌、投保強制險並依規定檢驗，車牌遭註銷或擅用他車牌行駛，不僅保險無效，更將面臨被扣車、重罰甚至刑責。切勿心存僥倖，以免拜廟祈福不成反遭「車財兩失」。

10/25 全台詐欺最新數據

快訊／蕭景田一審無罪　士檢不服上訴
藍鳥迷「合唱嘲諷」　大谷翔平笑了：太太非常喜歡那口號
家寧點閱雪崩暴跌！　首鬆口近況
快訊／台中豬瘟案情大逆轉！　獸醫、獸醫佐都沒去
快訊／沒有慢性病史！　高雄55歲巡佐猝逝
快訊／永豐銀抓到內鬼！勾結外人詐信貸1593萬...31人起

深夜開AB車進白河拜廟祈福　男被攔查車牌不符恐挨罰8.6萬元

屏東執行分署打擊盜採 火速追回300萬罰鍰　

屏東執行分署打擊盜採 火速追回300萬罰鍰　

屏東執行分署近日強力執行兩起違法盜採案件，對逾期未繳環保罰鍰之義務人，火速查封多筆不動產，成功追回部分罰鍰新臺幣300萬元。該分署強調，將持續秉持「依法行政、公正效率」原則，嚴懲破壞環境與國土的違法行為，捍衛生態永續與全民福祉。

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

移工被「退貨」送回國！機場內脫逃成功

移工被「退貨」送回國！機場內脫逃成功

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

未辦入山登記擅闖山區　里港警攔查告誡

三商壽挨罰共70萬！業務員手機違法截存保戶個資　另踩2項違規合併裁處

三商壽挨罰共70萬！業務員手機違法截存保戶個資　另踩2項違規合併裁處

