深夜開AB車進白河拜廟祈福　男被攔查車牌不符恐挨罰8.6萬元

▲白河警深夜在市175線執行巡查勤務，查獲一輛懸掛不符車籍資料的黑色進口車，估計罰鍰高達8萬6400元，呼籲民眾勿心存僥倖。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市白河警分局26日深夜在市175線及通往崁頂福安宮道路執行交通稽查時，於近凌晨1時發現一輛黑色進口轎車雖懸掛同廠牌型號車牌，但外觀特徵與車籍不符，員警立即示警攔查，當場揪出AB車違規上路。

警方調查，駕駛表示該車是向高雄當鋪購得，因無法完成過戶，便掛上名下同款車輛的車牌，與友人夜遊上山拜拜、賞景。經比對監理資料發現，該車牌早於1年前已遭註銷，所掛車號已無效。

員警依《道路交通管理處罰條例》第12條第1項第5款及第8款「車牌供他車使用、牌照註銷仍使用他車號牌」，及第3項「非汽車所有人駕駛違規車輛」連續舉發，共開出4張罰單，並當場禁止行駛、卸下車牌，將車輛移置警察局新營保管場，後續移由監理單位裁罰，初估罰鍰高達8萬6400元。

白河警提醒，所有汽機車均須合法領牌、投保強制險並依規定檢驗，車牌遭註銷或擅用他車牌行駛，不僅保險無效，更將面臨被扣車、重罰甚至刑責。切勿心存僥倖，以免拜廟祈福不成反遭「車財兩失」。