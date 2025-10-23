　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普制裁2大石油公司！　俄公布核演習畫面「普丁坐鎮主持」

▲▼2025年10月22日，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮，視訊主持一場戰略核武演習，一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈從普列謝茨克（Plesetsk）的設施試射升空。（圖／達志影像／美聯社）

▲作為俄軍核武演習的一部分，一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈22日從普列謝茨克（Plesetsk）的設施試射升空。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府宣布取消「雙普會」之後，22日又對俄羅斯2大石油公司祭出嚴厲制裁，試圖施壓俄羅斯總統普丁結束烏克蘭戰爭。對此，克里姆林宮展開大規模核武力量演習，普丁也坐鎮克宮視訊主持，讓和平前景蒙上陰霾。

華府指控莫斯科缺乏結束戰爭的誠意，宣布制裁俄羅斯最大石油企業「俄羅斯石油公司」（Rosneft）和「盧克石油公司」（Lukoil），試圖打擊其戰爭資金來源。財政部長貝森特（Scott Bessent）說，「現在是停止殺戮、立即停火的時刻。」消息一出，國際油價應聲飆漲超過每桶2美元。

《路透社》指出，此舉標誌著白宮政策急轉彎。數月以來，川普一直抵抗實施能源制裁的國會壓力，希望透過更溫和手段讓普丁結束戰爭，但隨著衝突持續惡化，他似乎已經改變策略。儘管如此，川普仍拒絕向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）飛彈，並稱烏軍至少需要6個月時間學習操作。

▲▼2025年10月22日，俄羅斯總統普丁在克里姆林宮，視訊主持一場戰略核武演習，一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈從普列謝茨克（Plesetsk）的設施試射升空。（圖／達志影像／美聯社）

▲普丁在克里姆林宮，視訊主持戰略核武演習。（圖／達志影像／美聯社）

俄羅斯國防部也公布最新演習畫面，普丁在克里姆林宮視訊主持22日的戰略核武演習，參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）親自匯報，各種演練展示了地面發射器、潛艦及戰機的發射能力，其中包括能夠打擊美國的洲際彈道飛彈。俄軍還表示，圖-22M3（Tu-22M3）戰略轟炸機飛越波羅的海上空。

在烏克蘭戰爭的關鍵時刻，普丁提醒人們注意俄羅斯的核武力，作為對於基輔與其西方盟友的警告。北約也在本月進行了核威懾演習。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒送急診！　
新台幣紙鈔大改版！5面額新設計「不放政治人物」納參考
閃兵重挫形象？PTT搖頭「躲一下就好」　3男星悄復出
快訊／台中衛生局曝28豬隻「流向3縣市」：共3425kg
豬瘟延燒「2檔股票漲了」　專家點名大讚：5年從70到140
司機學生互毆經過還原！疑逃票爆衝突　雙方互告傷害
桃園客運司機「暴摔學生滿臉血」！交通局將裁罰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

機車在加油站爆炸！瞬間「燒成火球」畫面曝　泰母女跳車逃生

川普制裁2大石油公司！　俄公布核演習畫面「普丁坐鎮主持」

美政府關門第3周！6萬航空安檢人員「零收入」　需兼差、貸款度日

會見范斯！　納坦雅胡駁「以色列是美國附庸國」：根本胡扯

以色列交還54遺體「遭嚴重凌虐」無法認屍！　加薩辦大型葬禮

Meta新一波裁員！AI部門重整「大砍600人」　發言人證實了

川普降南韓關稅25%→15%？　韓媒：韓美峰會10/29公布關鍵協議

川普有信心！預期與習近平「達成所有協議」　黃豆、核武都能搞定

羅浮宮遭竊區「唯一監視器」完全沒拍到！　館長：監控嚴重不足

AV女神道歉了！爆一夜情排球男神　凌晨公開2人關係

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

機車在加油站爆炸！瞬間「燒成火球」畫面曝　泰母女跳車逃生

川普制裁2大石油公司！　俄公布核演習畫面「普丁坐鎮主持」

美政府關門第3周！6萬航空安檢人員「零收入」　需兼差、貸款度日

會見范斯！　納坦雅胡駁「以色列是美國附庸國」：根本胡扯

以色列交還54遺體「遭嚴重凌虐」無法認屍！　加薩辦大型葬禮

Meta新一波裁員！AI部門重整「大砍600人」　發言人證實了

川普降南韓關稅25%→15%？　韓媒：韓美峰會10/29公布關鍵協議

川普有信心！預期與習近平「達成所有協議」　黃豆、核武都能搞定

羅浮宮遭竊區「唯一監視器」完全沒拍到！　館長：監控嚴重不足

AV女神道歉了！爆一夜情排球男神　凌晨公開2人關係

鄭麗文遭疑「親中」色彩濃　牛煦庭：選後觀其行給新主席時間證明

從輝達到微軟　他靠Earnings Call和2指標神抓買點

沒出國！「她曝成人的連假行程」真的爽　一票人懂：不想出門

選對賽道輕鬆年賺25％！　史丹佛博士揭選股密碼

她以名偵探柯南發想課程　率團隊驗出寶林茶室毒物

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

央行總裁楊金龍：外匯存底足夠多　會考慮增持黃金

日男告別「御宅族」喊變化很大：變瘦省錢...每天都很無聊

高速公路驚見「動物園雄獅逃出貨車」　路上閒晃後方駕駛嚇

勇士先發陣容還會有變動！開幕戰5人僅限「穆迪不在」

陳大天猜楊昇達小孩性別　「如果是男生，記得要當兵」

國際熱門新聞

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

特斯拉「充電一半爆炸」　元凶竟是它

快訊／美國制裁俄國2石油巨頭　逼俄烏戰爭停火

美中貿易緊張升溫　美股收黑334點

美財長宣布「重手制裁俄羅斯」　痛批普丁不誠實

淨土沒了！　冰島「首度發現蚊子」

川普：我已取消跟普丁會面　「現在不是合適時機」

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

川普貿易戰敗給中國　美專家示警：台灣恐成犧牲品

日女出面控父性侵4年「靈魂脫落」　鬼父被判8年

川普擬報復中國　計畫限制軟體出口

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！

更多熱門

相關新聞

川普不見普丁　誰才是真正的贏家？

川普不見普丁　誰才是真正的贏家？

美國總統川普宣布，原訂在布達佩斯舉行的與俄羅斯總統普丁峰會「暫不舉行」，理由是「不想浪費時間」。幾天前，他才公開表示這場會晤將有助於推動烏俄和平，如今卻臨時轉向，顯示談判氣氛再度降溫。白宮證實，美國國務卿盧比歐與俄羅斯外長拉夫羅夫的通話陷入僵局，因為克里姆林宮仍堅持烏克蘭必須讓出整個頓巴斯地區控制權，這讓華府判定「和平協議目前不可能」。

有信心！川普預期與習近平「達成所有協議」

有信心！川普預期與習近平「達成所有協議」

川普擬報復中國　計畫限制軟體出口

川普擬報復中國　計畫限制軟體出口

美國變成塔利班國家：預言會成真？

美國變成塔利班國家：預言會成真？

拉攏川普！日相高市早苗端「皮卡車＋黃豆」

拉攏川普！日相高市早苗端「皮卡車＋黃豆」

關鍵字：

川普普丁烏俄制裁石油核武

讀者迴響

熱門新聞

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

小S全家包場大安區餐廳！

周杰倫爆要提告魔術師好友！

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新北帥檢拘提坤達爆紅！本人14字回應了

快訊／國1今早事故　成立緊急應變小組

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

3戰爆發躲哪？　這8國最安全

更多

最夯影音

更多
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」
曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面