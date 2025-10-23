川普制裁2大石油公司！　俄公布核演習畫面「普丁坐鎮主持」





▲作為俄軍核武演習的一部分，一枚「亞爾斯」（Yars）洲際彈道飛彈22日從普列謝茨克（Plesetsk）的設施試射升空。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

川普政府宣布取消「雙普會」之後，22日又對俄羅斯2大石油公司祭出嚴厲制裁，試圖施壓俄羅斯總統普丁結束烏克蘭戰爭。對此，克里姆林宮展開大規模核武力量演習，普丁也坐鎮克宮視訊主持，讓和平前景蒙上陰霾。

華府指控莫斯科缺乏結束戰爭的誠意，宣布制裁俄羅斯最大石油企業「俄羅斯石油公司」（Rosneft）和「盧克石油公司」（Lukoil），試圖打擊其戰爭資金來源。財政部長貝森特（Scott Bessent）說，「現在是停止殺戮、立即停火的時刻。」消息一出，國際油價應聲飆漲超過每桶2美元。

《路透社》指出，此舉標誌著白宮政策急轉彎。數月以來，川普一直抵抗實施能源制裁的國會壓力，希望透過更溫和手段讓普丁結束戰爭，但隨著衝突持續惡化，他似乎已經改變策略。儘管如此，川普仍拒絕向烏克蘭提供戰斧（Tomahawk）飛彈，並稱烏軍至少需要6個月時間學習操作。

▲普丁在克里姆林宮，視訊主持戰略核武演習。（圖／達志影像／美聯社）



俄羅斯國防部也公布最新演習畫面，普丁在克里姆林宮視訊主持22日的戰略核武演習，參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）親自匯報，各種演練展示了地面發射器、潛艦及戰機的發射能力，其中包括能夠打擊美國的洲際彈道飛彈。俄軍還表示，圖-22M3（Tu-22M3）戰略轟炸機飛越波羅的海上空。

在烏克蘭戰爭的關鍵時刻，普丁提醒人們注意俄羅斯的核武力，作為對於基輔與其西方盟友的警告。北約也在本月進行了核威懾演習。