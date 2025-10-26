　
ROG再度攜手初音未來　限定聯名商品、快閃店降臨

記者蘇晟彥／綜合報導

ROG玩家共和國攜手宇宙最強虛擬歌姬－初音未來（Hatsune Miku）推出的全新聯名系列商品，即日起盛大開賣！不僅未來科技感十足，亦完美融合初音未來經典配色、元素，再加上頂級效能與多功能性，玩家粉絲們鐵定是要與荷包君鄭重道歉，直接入手全套吧。

▲▼

現在購買DIY PC小全配，包括：主機板、顯示卡、一體式水冷、機殼、電源供應器，即贈聯名版T-shirt(市價NT$ 1,290，兩款隨機出貨)、立繪壓克力立牌(價值NT$ 790)，還可抽《Character Vocal系列01初音未來》黏土人「初音未來 MAGICAL MIRAI 2014 Ver. (市價NT$ 1,650)，各項數量有限，敬請把握難得機會。

為歡慶全新《初音未來》聯名系列在台上市，華碩也精心打造主題快閃店，目前已經正式對外開放！其店裝風格集結ROG電馭美學，以及聯名限定立繪與資料點陣等吸睛設計，展現Y3K核心概念，既前衛又時尚。此外，出自 PC改裝世界冠軍AKMod之手的「MIKU-CORE V2 NEON」改裝機，亦將在本次活動中首度公開亮相。

▲▼

【ROG x Hatsune Miku快閃店】
● 時間：10/24(五)~11/31(日) 11:00~21:30
● 地點：ROG三創旗艦店 (台北市中正區市民大道三段2號1樓R102櫃)

ROG《初音未來》聯名系列建議售價

ROG Strix X870E-H Gaming WiFi 7初音未來特別版 NT$ 13,990
ROG Ryuo IV 360 ARGB初音未來特別版 NT$ 12,490
ROG Astral GeForce RTX 5080 O16G初音未來特別版 NT$ 65,990
ROG Strix XG27ACMEG-G初音未來特別版 NT$ 9,900
ROG Strix Helios II初音未來特別版 NT$ 10,990
ROG Thor 1200W Platinum III初音未來特別版 NT$ 15,990
ROG Strix Arion SSD初音未來特別版 NT$ 2,490

