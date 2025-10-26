日本1機場水龍頭打開「竟流出烏龍麵高湯」！他驚：回國前喝一杯　

▲機場提供烏龍麵高湯。（圖／翻攝自高松機場官網）



記者施怡妏／綜合報導

打開水龍頭居然流出高湯！日本香川縣高松機場近日因一個「隱藏版水龍頭」在網路上爆紅，打開後流出的竟不是水，而是香氣四溢的烏龍麵高湯，有網友驚喜直呼「回國前再喝一杯才甘願」。貼文曝光，喝過的網友大讚超好喝，「夏天還有冷湯」。

有網友在Threads發文，托運完行李後，意外在機場二樓全家便利商店旁的小角落發現奇妙設施，水龍頭上標示「空港高湯」，打開後流出的竟是以鰹魚、昆布與小魚乾熬製的烏龍麵湯頭，香氣撲鼻，供應時間為上午9點至下午5點，「回國前再回味一下」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，許多網友驚呼「早知道包包放烏龍麵」、「可惡！逼人再去一趟的意思」。還有網友透露，湯頭會隨著季節更換，夏天是冷湯，冬天則是熱湯，「第一次看到時也很驚奇，嘗試發現是好好喝的柴魚湯，夏天還有冷湯，不小心喝了好多杯」。

事實上，粉專「魚漿夫婦」就曾分享，香川縣的高松機場有3個小特色，第一是行李輸送帶最先出來的是烏龍麵；第二是機場的烏龍麵沙發坐起來真的有烏龍麵的勁道，第三是機場內有烏龍麵的熱湯可以喝。

根據高松機場官網介紹，機場內有兩個烏龍麵高湯龍頭。「熱高湯」位於二樓國際出發大廳的「Sky Station Kagawa」 ，「冷高湯」位於二樓國內出發大廳的四國機場市場前。熱高湯由乾沙丁魚、鰹魚和海帶混合而成，而冷高湯龍頭則是來自香川縣烏冬麵店的特製高湯。每日供應，售完為止。